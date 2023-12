Trump prevê um ano de divisões num discurso de Natal furioso

Não é esse o estilo de Donald Trump.

O ex-presidente desencadeou uma torrente online de fúria e amargura, em grande parte por causa de suas dificuldades legais, abrangendo a véspera e o dia de Natal, prevendo a discórdia e as obsessões pessoais que ele infligirá à nação em um ano eleitoral crucial em 2024.

Trump enfureceu-se contra o Presidente Joe Biden e o conselheiro especial Jack Smith, fazendo afirmações expansivas e falsas de que as suas tentativas de se manter no poder depois de perder as eleições de 2020 representavam uma defesa vital da democracia americana e eram, portanto, perfeitamente legais. Numa maré de invectivas em letras maiúsculas na sua rede social Truth, Trump intensificou a retórica extrema sobre a imigração, que atraiu comparações com a demagogia nazi da década de 1940, e reprisou a sua visão do poder presidencial ilimitado, que faz com que os críticos temam a autocracia se ele ganhar as próximas eleições.

Apenas três semanas antes do início da votação na corrida para a nomeação dos republicanos, o primeiro classificado também sublinhou a extraordinária extensão em que as falsas alegações sobre fraude eleitoral de há três anos continuam a ser a âncora do seu projeto político. E as suas tiradas, numa altura em que os americanos que celebram o Natal se reuniram com os seus entes queridos e procuraram um momento de paz, sugerem um estado de espírito furioso e um negacionismo extremo. É provável que estes factos suscitem novas preocupações quanto ao seu temperamento e à sua aptidão para voltar a servir como comandante-chefe e são um mau presságio quanto ao que outro mandato de Trump poderá trazer.

Num dos seus posts, Trump mostrou uma mistura de raiva e auto-piedade, ao mesmo tempo que fazia várias afirmações falsas ou questionáveis.

"ESPIARAM A MINHA CAMPANHA, MENTIRAM AO CONGRESSO, FIZERAM BATOTA NO FISA, MANIPULARAM UMA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL, PERMITIRAM QUE MILHÕES DE PESSOAS, MUITAS DELAS VINDAS DE PRISÕES E INSTITUIÇÕES MENTAIS, INVADISSEM O NOSSO PAÍS, FIZERAM ASNEIRA NO AFEGANISTÃO, E OS DESAJUSTADOS E RUFIAS DE JOE BIDEN, COMO O DEMENTE JACK SMITH, VÊM ATRÁS DE MIM, A NÍVEIS DE PERSEGUIÇÃO NUNCA ANTES VISTOS NO NOSSO PAÍS??? CHAMA-SE A ISSO INTERFERÊNCIA ELEITORAL. FELIZ NATAL!" publicou Trump na véspera de Natal.

O seu humor mal melhorou no dia de Natal, quando acusou Biden de presidir à interferência eleitoral, numa referência às 91 acusações criminais e aos quatro julgamentos criminais que aguarda. Mas Trump prometeu aos seus apoiantes "UMA GRANDE E GLORIOSA VITÓRIA PARA AQUELES BRAVOS E VALENTES PATRIOTAS QUE QUEREM FAZER A AMÉRICA GRANDE DE NOVO. FELIZ NATAL PARA TODOS!!!"

A nuvem jurídica de Trump paira sobre ele

Trump pareceu particularmente preocupado com a enorme nuvem legal que paira sobre o seu futuro, especialmente com as investigações relacionadas com a alegada interferência eleitoral. Ele bateu em Smith, que está a mover um processo federal contra ele em Washington, DC, e empurrou as alegações da sua equipa jurídica de que as suas tentativas de anular as eleições de 2020 eram, na verdade, apenas o ato de um presidente a cumprir o seu dever de garantir uma eleição livre e justa. Estas alegações serão analisadas por um tribunal de recurso e, em última análise, provavelmente pelo Supremo Tribunal dos EUA. Trump também atacou o Supremo Tribunal do Colorado que decidiu que ele era inelegível para o cargo devido à proibição de insurreição prevista na 14ª Emenda da Constituição. Espera-se que este caso chegue também ao Supremo Tribunal dos EUA.

As alegações de Trump de que estava a agir de acordo com a sua autoridade presidencial vão contra as provas já disponíveis sobre o seu próprio comportamento, por exemplo, no telefonema em que pediu ao Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, que "encontrasse" 11 780 votos para o ajudar a anular a vitória de Biden num estado decisivo. E ainda na semana passada, o Detroit News divulgou uma gravação de uma chamada em que Trump pediu a dois funcionários do condado de Michigan para não certificarem os resultados eleitorais de Detroit em 2020.

Apesar das evidências de que Trump estava pronto para destruir a democracia americana para permanecer no poder, seus rivais para a indicação republicana em grande parte apenas o atacaram obliquamente por causar a eleição mais traumática da história americana moderna em 2020. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, por exemplo, disse no mês passado que discordava da recente observação de Trump de que seus oponentes políticos eram "vermes" - outro comentário que fazia analogias com a retórica nazista. "É o caos de tudo isto, não é? Acho que ele tem boas intenções. Mas o caos tem de parar", disse ela aos eleitores do Iowa. O governador da Flórida, Ron DeSantis, criticou Trump por não ter cumprido as suas promessas ao movimento Make America Great Again no seu primeiro mandato e afirmou que seria um melhor implementador de tais políticas. Numa reunião da CNN este mês, DeSantis intensificou os seus ataques ao ex-presidente - mas sobretudo no que diz respeito à política sobre o aborto, a imigração e a economia. O facto de Haley e DeSantis, que estão a competir para serem a principal alternativa a Trump, não se atreverem a atacar o ex-presidente por causa do dia 6 de janeiro de 2021, mostra até que ponto as mentiras de Trump sobre a fraude eleitoral se tornaram ortodoxia para a base do Partido Republicano.

Candidatos como o ex-vice-presidente Mike Pence, que foram mais agressivos ao descrever a má-fé de Trump em 2020, já deixaram a corrida das primárias depois que suas campanhas não conseguiram disparar. O ex-governador de Nova Jersey Chris Christie construiu sua campanha em torno de críticas ao comportamento de Trump no cargo, mas ele mal está se registrando na corrida fora de New Hampshire, o primeiro estado primário.

Esta não é a primeira vez que Trump usa uma ocasião como o Natal para fazer o seu trabalho político. E é bem conhecido pelos seus posts desequilibrados nas redes sociais. Mas este vislumbre do estado de espírito do líder republicano nesta época natalícia é especialmente significativo antes dos caucuses de Iowa e das primárias de New Hampshire, no próximo mês, uma vez que as sondagens mostram que ele tem boas hipóteses de vencer Biden num possível confronto em 2024.

É provável que milhões de americanos votem em Trump nas primárias presidenciais - mostrando que não estão perturbados pelo seu comportamento ou pelo seu crescente extremismo. Dezenas de milhões de outros deverão apoiá-lo se ele for o candidato republicano, numa altura em que procura montar um impressionante regresso político e tornar-se apenas o segundo ex-presidente a ganhar um segundo mandato não consecutivo - no caso de Trump, depois de ter deixado Washington em desgraça, dias após o ataque da multidão ao Capitólio dos EUA pelos seus apoiantes, a 6 de janeiro.

A atração de Trump por estes eleitores é multifacetada. Muitos republicanos vêem a sua presidência, apesar de toda a agitação, como um sucesso e um período de bem-estar económico. Outros encaram o ataque constante de Trump às instituições de responsabilidade, como o sistema jurídico e os meios de comunicação social, e os seus ataques a especialistas de elite, como uma campanha justificada contra um sistema político e de governação que consideram ter-lhes falhado. E quando Trump gracejou este mês que seria um ditador apenas no "primeiro dia" de uma nova presidência, estava a jogar com o desejo de alguns apoiantes de um líder homem forte cujas transgressões fazem parte da sua atração política.

O facto de tantos eleitores parecerem dispostos a abraçar Trump novamente é um comentário sobre o estado político dos Estados Unidos a caminho de uma nova eleição que, dado o seu comportamento, parece provável que deixe o país, independentemente do resultado, ainda preso num ciclo de raiva política e deslocação.

Líderes mundiais rezam pela paz na época natalícia

O clima sombrio e amargo de Trump neste Natal contrasta com as mensagens de outros líderes mundiais que sublinharam a necessidade de paz e reconciliação num momento difícil, com guerras em Gaza, na Ucrânia, no Sudão e noutros locais. Na sua bênção anual de Natal Urbi et Orbi , por exemplo, o Papa Francisco apelou ao fim da guerra entre Israel e o Hamas e à libertação dos reféns israelitas, pedindo o fim da operação militar de Israel e da sua "terrível colheita" de vítimas civis. O Rei Carlos da Grã-Bretanha também lamentou as guerras globais na sua transmissão de Natal, dizendo: "Numa altura de conflitos cada vez mais trágicos em todo o mundo, rezo para que possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos protegermos uns aos outros". O Rei acrescentou: "As palavras de Jesus parecem mais do que nunca relevantes: 'Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem'".

Biden, o potencial adversário de Trump nas eleições gerais do próximo ano, também partilhou a sua própria mensagem de Natal aos americanos nas redes sociais, embora o tom fosse muito diferente do do seu antecessor. "Nesta véspera de Natal, meu desejo para você e sua família é que você reserve alguns momentos de reflexão silenciosa e encontre aquela quietude que está no centro da história de Natal", escreveu Biden no X. "Que você encontre paz nesta noite silenciosa. E o calor daqueles que vos rodeiam".

Trump, no entanto, ainda estava furioso na tarde de segunda-feira. Num dos seus posts mais bizarros e intempestivos, desejou um Feliz Natal aos "Líderes Mundiais, bons e maus, mas nenhum deles é tão mau e 'doente' como os LIXOS que temos dentro do nosso País". Numa última crítica a Biden e a Smith, Trump escreveu: "QUE SE APODREÇAM NO INFERNO. MAIS UMA VEZ, FELIZ NATAL!"

