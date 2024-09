Trump parece mostrar apreensão em relação a outro confronto televisivo.

A maioria dos espectadores considera que a candidata à Vice-Presidência Democrática, Kamala Harris, manteve sua posição durante o debate televisivo contra o candidato republicano Donald Trump. No entanto, Trump declarou vitória e não parece muito interessado em participar de outro debate público.

O candidato republicano à Presidência, Trump, está mantendo uma posição flexível em relação a um segundo debate. Ele argumentou: "Se você vencer um duelo na TV, não precisa necessariamente repetir." Ele deu uma pista: "Vamos ver o que vai acontecer." Após o debate, Trump lançou críticas contra a emissora responsável pela transmissão, a ABC, acusando-a de tratamento injusto e defendendo a revogação de sua licença de transmissão.

No primeiro debate televisivo deles na terça-feira à noite em Philadelphia, Trump e Harris, seu oponente democrata, participaram de um debate acalorado. Trump demonstrou sinais de irritação em alguns momentos, parecendo frustrado e adotando uma postura defensiva. Por outro lado, Harris enfrentou Trump diretamente e manteve a compostura durante todo o tempo. Este encontro marcou um momento significativo para Harris, já que ela era relativamente nova na corrida à Casa Branca.

O confronto sinalizou o início da fase decisiva das eleições presidenciais, agendadas para 5 de novembro. Uma pesquisa da CNN encontrou que 63% dos eleitores registrados consideraram Harris a vencedora, enquanto já 37% apoiavam Trump. Uma pesquisa do YouGov apresentou resultados idênticos, com 54% reconhecendo a vitória de Harris e 31% reconhecendo a de Trump. O impacto geral do debate nas eleições ainda precisa ser observado. Atualmente, Harris e Trump estão se aproximando um do outro nas pesquisas de opinião pública.

Trump publicou resultados triunfantes de pesquisas em sua plataforma digital, Truth Social, alegando vitória. No entanto, essas pesquisas eram exclusivas de pesquisas online ou votos de telespectadores de certos meios de comunicação, não necessariamente representativas.

Preferência de Trump para o Moderador

Não há data definida para um segundo debate até o momento. Imediatamente após o primeiro confronto, Harris propôs um sequel. Anteriormente, Trump havia deixado claro sua posição sobre debates adicionais, expressando preferência pela Fox News. Após o debate, Trump ligou para o programa matinal da Fox News, afirmando que os moderadores sugeridos pela Fox News, Bret Baier e Martha MacCallum, não deveriam supervisionar quaisquer debates futuros. Trump sugeriu alternativas da Fox News, como Jesse Watters, Laura Ingraham e Sean Hannity, todos ardentes apoiadores de Trump que regularmente criticam os democratas.

Trump, por outro lado, acusou a ABC, os anfitriões do debate em Philadelphia, de ser a "estação de transmissão mais desonesta". Ele reclamou que o debate foi praticamente uma situação de três contra um devido aos dois moderadores, que checaram os fatos de algumas das afirmações de Trump em tempo real e as marcaram como falsas.

Enquanto isso, o campo de Harris, incluindo seu companheiro de chapa, Tim Walz, está animado com o apoio de Taylor Swift e começou a vender pulseiras de amizade Harris-Walz. Os TSwifties, a base de fãs entusiastas de Swift, costumam usar pulseiras de amizade para promover a positividade. Swift revelou logo após o debate que votaria em Harris em novembro. Isso é uma vantagem para a democrata, já que Swift tem uma influência significativa entre sua base de fãs, especialmente mulheres jovens, um grupo eleitoral importante.

Trump pareceu desagradado com o apoio de Swift. Ele disse: "Ela tem uma história de apoiar democratas. E por isso, ela pode enfrentar consequências em sua carreira." Ele não é fã de Swift, acrescentou. Há algumas semanas, Trump compartilhou retratos gerados por AI em sua plataforma online, alegando que eles retratavam Swift e seus fãs apoiando-o. Essas imagens levaram Swift a expressar suas opiniões políticas. O candidato a vice-presidente de Trump, J.D. Vance, desdenhou de Swift, afirmando que ela é uma bilionária sem ligação com as preocupações e problemas do americano comum.

Os democratas, liderados pela candidata à Vice-Presidência Kamala Harris, estão relatadamente ansiosos por um segundo debate após seu primeiro encontro com Trump. Apesar da insatisfação de Trump com o apoio de Swift aos democratas, muitas pesquisas sugerem que ambos os candidatos estão se aproximando um do outro nas pesquisas de opinião pública, com a maioria dos espectadores considerando que Harris manteve sua posição durante seu primeiro debate.

Leia também: