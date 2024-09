Trump não afirma nenhum comando sobre a provocadora radical Laura Loomer, rotulando-a como um 'espírito espontâneo'.

Laura tem me apoiado, assim como muitos outros fizeram, e ela tem me apoiado. Ela elogia a campanha. Não tenho certeza do porquê você perguntou sobre isso, mas Laura está me apoiando. Não controlo a vida de Laura. Laura toma as decisões. Ela é uma selvagem," Trump declarou durante uma conferência de imprensa em SoCal, em resposta à pergunta da CNN Kristen Holmes sobre as preocupações de seus aliados com a relação próxima deles recentemente.

Holmes pressionou ainda mais, destacando que eram seus aliados expressando preocupações. Trump respondeu, "Escute, não posso ditar as ações de Laura. Laura está me apoiando. Tenho uma porção de apoiadores."

Quanto aos comentários racistas e controversos de Loomer, Trump afirmou que acabou de ficar sabendo disso, dizendo que Loomer é uma pessoa com "idéias poderosas".

"Ela é uma pessoa de personalidade forte. Ela tem opiniões fortes, e não sei o que ela disse, mas isso não é da minha conta. Ela está me apoiando," Trump disse.

"Estou ciente de que ela pode ter dito algo, devido ao que você está me informando, mas não sei o que ela disse. Vou dar uma olhada e emitir uma declaração mais tarde."

Dois dias antes do debate presidencial na terça-feira, Loomer declarou que, se a vice-presidente Kamala Harris, que é meio-indiana, vencer nas eleições de 2024, "a Casa Branca ficará cheia com o cheiro de curry e os discursos serão facilitados através de centros de contato".

A aliada de Trump e republicana Marjorie Taylor Greene condenou o comentário de Loomer, chamando-o de "chocado e incrivelmente racista".

Em resposta a outra pergunta de um jornalista, Trump minimizou Loomer ter se juntado a ele em seu avião na viagem para o debate em Philadelphia com conselheiros próximos e familiares.

"Muitas pessoas fazem isso. É um avião grande," Trump disse.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

