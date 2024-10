Trump mais uma vez visita Butler, realizando comício no local da tentativa anterior de sua vida

O ex-presidente caracterizou sua próxima visita a Butler, localizada uma hora ao norte de Pittsburgh, no que poderia ser o estado decisivo para as eleições, como "assuntos inacabados".

"Eu disse naquele dia quando fui ferido, 'Voltaremos. Estaremos de volta.' E estou cumprindo minha palavra", afirmou Trump em uma entrevista recente à NewsNation. "Estou cumprindo, de verdade, um dever."

Embora o local permaneça o mesmo, as dinâmicas das eleições presidenciais de 2024 sofreram uma mudança drástica desde que um atirador atacou a multidão, raspando a orelha de Trump apenas momentos após ele começar a falar durante aquele evento noturno de verão, resultando em uma fatalidade e ferindo outros dois.

A tentativa de assassinato, seguida por um incidente separado no mês passado enquanto Trump estava jogando golfe na Flórida, mostrou a incerteza e volatilidade do final da corrida, que foi caracterizada por vários eventos notáveis.

O presidente Joe Biden, sob pressão crescente dentro do próprio partido após um mau desempenho em debates, retirou-se da corrida oito dias após o tiroteio em Butler. A ascensão da vice-presidente Kamala Harris à cabeça da chapa democrata alterou as dinâmicas das eleições e obrigou Trump a revisar sua estratégia para este rematch, que ambas as partes haviam preparado.

Com apenas um mês faltando para 5 de novembro, as iniciativas de votação antecipada e por correspondência já estão em andamento em vários estados, as campanhas publicitárias estão em curso e o cenário está definido.

Trump vai realizar evento único

Cinco dias após o tiroteio, ao fazer um discurso impactante em sua convenção em Milwaukee, Trump jurou não discutir detalhes da tentativa de assassinato. Esse compromisso não durou muito, já que o incidente de tiroteio em Butler voltou a ser mencionado com frequência em seus comícios, incluindo o mais recente no último fim de semana, onde falou sobre retornar ao local, que ele descreveu como tendo se tornado uma atração turística significativa desde 13 de julho.

"Voltaremos. Isso é importante. Temos um grande número de pessoas se juntando a nós", disse Trump. "Acho que começarei o discurso dizendo: 'Como eu estava prestes a dizer'."

A imagem de Trump, com o rosto coberto de sangue e erguendo os punhos no ar, está eternizada em mercadorias como camisetas, bandeiras e outros itens de recordação em seus comícios. Também se tornou um símbolo da lealdade inabalável de seus apoiadores.

"Todos lá em cima, eles foram incríveis", disse Trump à multidão de Erie, que aplaudiu quando ele mencionou sua presença no comício de Butler. "Eles tinham minha costas. Eles viram que estávamos em apuros."

O evento marcado para sábado na Butler Farm Show Inc. é esperado para ser diferente de um comício típico de Trump, de acordo com um assessor sênior da campanha de Trump. Em vez disso, Trump planeja usar seu discurso como uma homenagem às vítimas daquele dia.

O ex-presidente planeja prestar homenagem à memória de Corey Comperatore, um bombeiro que sacrificou sua vida protegendo sua família dos tiros. Os membros da família de Comperatore, incluindo sua esposa, filhas e irmãs, estarão presentes no evento. Trump também planeja agradecer aos outros dois vítimas feridas durante a tentativa de assassinato, David Dutch e James Copenhaver, e agradecer aos seus agentes do Serviço Secreto pela proteção.

No entanto, os discursos de Trump muitas vezes se desviam de seus temas esperados e se voltam para temas mais familiares e críticas a seus oponentes políticos, como ele fez na última noite da Convenção Nacional Republicana.

Indicando a importância que a campanha de Trump atribui a esse evento, seu candidato a vice-presidente, o senador do Ohio JD Vance, estará presente - assim como o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, e o cantor Lee Greenwood.

Medidas de segurança aprimoradas

Antes da primeira tentativa de assassinato, tanto a campanha de Trump quanto sua equipe de segurança haviam solicitado que lhe fosse fornecido o mesmo nível de segurança e recursos de um presidente em exercício para vários eventos, mas seus pedidos foram negados.

"Eventualmente, isso nos alcançou", observou uma das fontes.

Oficiais do Serviço Secreto afirmam que os erros de 13 de julho - como chamadas de rádio sobre um homem no telhado de um prédio próximo não serem repassadas aos agentes de Trump e a agência não comunicar efetivamente quem era responsável pela segurança do prédio - foram corrigidos para o comício de sábado.

Um oficial federal familiarizado com a planejamento informou à CNN que, ao contrário do dia em que Trump foi baleado, o Serviço Secreto e as autoridades locais de aplicação da lei coordenarão seus esforços em um único centro de comando unificado para facilitar a comunicação mais rápida de ameaças e problemas. Outras melhorias que faltavam durante a tentativa de assassinato de Trump também serão implementadas no sábado, de acordo com a fonte, incluindo um sistema contra drones que não estava operacional até quase uma hora após o drone sobrevoar o local do comício.

O oficial federal também informou à CNN que os edifícios onde o agressor assumiu sua posição estarão bem protegidos no sábado.

"Haverá pessoas no telhado", disse o oficial sobre o edifício, acrescentando que haverá "um aumento significativo na presença de segurança".

"Vocês verão muitas melhorias", disse o oficial.

Trump será protegido por vidro à prova de balas quando subir ao palco, uma medida de segurança implementada em seus eventos logo após o tiroteio no verão.

A Polícia Estadual da Pensilvânia também assumirá um papel mais ativo na segurança e haverá um aumento no número de pessoal das forças policiais locais para garantir a área.

As autoridades locais já haviam criticado o Serviço Secreto por reuniões e orientações insuficientes durante o comício de julho. No entanto, as previsões sugerem que o Serviço Secreto oferecerá instruções mais explícitas, especificando quem é responsável pela segurança de quais áreas, para o evento futuro.

O Serviço Secreto tem colaborado de perto com a Polícia Estadual da Pensilvânia e as autoridades locais de Butler Township, além de utilizar recursos de segurança federais adicionais para aumentar o pessoal e a tecnologia.

Antes do comício em Butler, a campanha teve discussões extensas e apresentou um plano detalhado às autoridades da cidade de Butler, descrevendo o evento e os arranjos associados para as autoridades locais.

No estágios finais da campanha, tanto Donald Trump quanto Kamala Harris estão se concentrando em sete estados indecisos cruciais: Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte.

Mais de $100 milhões em anúncios presidenciais serão veiculados na primeira semana de outubro. Os democratas reservaram mais de $60 milhões em espaços publicitários entre 1º e 7 de outubro, enquanto os republicanos têm aproximadamente $41 milhões reservados, de acordo com dados da AdImpact.

A Pensilvânia recebe a maior parte desses gastos, com democratas investindo $11,1 milhões e republicanos investindo $12,5 milhões. Até a eleição, ambos os partidos têm mais de $115 milhões reservados nas ondas de rádio da Pensilvânia.

A campanha visa influenciar eleitores indecisos enquanto garante a participação de seus apoiadores dedicados no processo de votação.

A disputa pela presidência não se limita apenas ao nível nacional, mas também envolve uma forte competição em condados indecisos dentro de estados indecisos que podem determinar o resultado de uma eleição apertada. Harris está atacando Trump na área da saúde na Wisconsin, enquanto Trump está atacando Harris sobre impostos na Geórgia.

Estratégicos democratas e republicanos afirmam à CNN que o território de batalha não mudará nas últimas 30 dias antes do Dia das Eleições.

Não há mais debates presidenciais agendados, o que significa que ambos os candidatos podem perder oportunidades de alterar significativamente o rumo das eleições. Em vez disso, apelos direcionados estão se tornando mais proeminentes.

Harris mostra uma vantagem entre os eleitores independentes na Wisconsin, de acordo com uma recente pesquisa da Marquette Law, liderando Trump por 22 pontos percentuais. Sua reunião com a ex-deputada de Wyoming, Liz Cheney, em Ripon, Wisconsin, tinha como objetivo fortalecer essas vantagens, de acordo com assessores da campanha.

Ambas as campanhas abandonaram entrevistas de televisão tradicionais, mas abraçaram podcasts independentes e programas on-line voltados para novos e eleitores irregulares, bem como para grupos demográficos-chave.

Um foco significativo da campanha de Harris é conquistar eleitores latinos na Pensilvânia, com o objetivo de impedir que Trump erosione as históricas vantagens dos democratas entre os eleitores não brancos. Essa ênfase foi visível em eventos como o realizado pelo governador de Minnesota, Tim Walz, em Bethlehem no mês passado, onde ele prometeu continuar apoiando os esforços de recuperação de Puerto Rico após o furacão Maria - uma medida destinada a encorajar os eleitores de origem puertorriquenha na Pensilvânia.

A campanha de Harris também deve receber um impulso do ex-presidente Barack Obama, que lançará uma iniciativa de quatro semanas para fortalecer a campanha de Harris a partir de quinta-feira em Pittsburgh.

CNN’s Camila DeChalus, David Wright, Kristen Holmes e Zachary Cohen contribuíram para esta reportagem.

Apesar da tensão e da incerteza contínuas na corrida presidencial de 2024, Trump remains committed to addressing political issues. Following his assassination attempt in Butler, he plans to return to the site for a unique event, paying tribute to the victims and thanking his protectors.

The heightened security measures for this event are evidence of the lessons learned from the previous incident. The Secret Service and local law enforcement have improved their communication and coordination, ensuring a safer environment for Trump's speech.

