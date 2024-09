Trump fez a declaração: "Só presidentes importantes acabam sendo baleados".

Em sua primeira aparição pública após um suposto atentado contra a sua vida, o candidato republicano à presidência Donald Trump falou em Michigan, apresentando-se como protetor da indústria automobilística e reiterando suas propostas de tarifas. Segundo Trump, essas tarifas estão diretamente ligadas ao incidente em seu campo de golfe na Flórida. Ele refletiu, "Então você se pergunta por que estou sendo alvejado? Só presidentes significativos enfrentam tais ataques."

No evento, Trump projetou-se como campeão da indústria automobilística americana. Ele avisou, "Se eu não vencer no dia 5 de novembro, não haverá mais empregos no setor automotivo." Flint, conhecida por seu papel proeminente na indústria, já foi sede de várias fábricas que tiveram que fechar.

Conversa Amigável com Harris

Em uma disputa acirrada pela Casa Branca, Trump e a candidata democrata Kamala Harris estão empatados. Na terça-feira, Harris entrou em contato com Trump, expressando sua satisfação com a resolução segura do suposto atentado contra a vida dele. A Casa Branca confirmou que a conversa entre os dois foi cordial e breve.

Harris, falando em um evento na Pensilvânia, expressou sua preocupação com o bem-estar de Trump. "Eu queria perguntar se ele estava bem. Eu disse a ele o que sempre disse publicamente: não há espaço para violência política em nosso país", disse Harris durante sua interação com a Associação Nacional de Jornalistas Negros (ANJN). Assim como Michigan, a Pensilvânia é um dos chamados "estados indecisos" na eleição que se aproxima. As pesquisas preveem uma decisão apertada na eleição.

Investigação sobre o "Atentado"

Após o suposto atentado, Trump acusou Harris e o presidente Joe Biden de incitar a violência contra ele através de suas palavras. Conhecido por suas declarações inflamatórias, Trump também teve um papel significativo no aquecimento do discurso político. Biden e Harris já haviam expressado seu alívio pelo fato de Trump ter saído ileso do incidente.

Um homem foi preso na Flórida, tendo se posicionado com um rifle perto do campo de golfe de Trump em West Palm Beach. Os resultados da investigação sugerem que o homem estava a aproximadamente 600 metros de Trump. Não foram disparados tiros, levando os investigadores a suspeitarem de um "tentativa de assassinato".

Durante a conversa cordial e breve entre Trump e Harris sobre o suposto atentado, Harris expressou sua preocupação com o bem-estar de Trump e mencionou, "Eu disse a ele o que sempre disse publicamente: não há espaço para violência política em nosso país". Mais tarde, ao falar em um evento, Trump, refletindo sobre o incidente, afirmou, "Não vou deixar que alguns radicais me impeçam de fazer meu trabalho, proteger os trabalhadores e indústrias americanas."

