Trump expressou pesar hoje pela sua afirmação de que a guerra terminou, afirmando: "Acho que ninguém percebeu".

18:23 EUA e Canadá Interceptam Aviões Russos no Espaço Aéreo do Alasca

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) dos EUA e do Canadá relatou ter interceptado aviões militares russos na Zona de Identificação de Aviões (ZIA) do Alasca na segunda-feira passada. Embora essa zona exija que os aviões se identifiquem, ela não é equivalente ao espaço aéreo de um país. De acordo com o General dos EUA Gregory Guillot, aviões do Norad interceptaram os aviões russos, e um deles agiu de forma imprudente, colocando em risco todos os envolvidos. No final de julho, o Norad também interceptou aviões russos e chineses na ZIA do Alasca, com os aviões permanecendo em espaço internacional.

17:43 Job Turbo para Refugiados Mostra Resultados Iniciais, Diz Scholz

O programa chamado Job Turbo visa ajudar refugiados com potencial para residir na Alemanha a encontrar emprego mais rapidamente. O Chanceler Scholz já considera isso um sucesso, informando que 266.000 ucranianos estavam empregados na Alemanha em julho, um aumento de 71.000 em relação ao ano anterior. Além disso, 704.000 indivíduos dos principais países de origem de requerentes de asilo estavam empregados, também um aumento de 71.000. Scholz atribui essa melhora em parte ao programa Job Turbo. O Ministro do Trabalho Heil observou que aproximadamente 113.000 dos 266.000 ucranianos estão empregados em trabalhos cobertos pela seguridade social. O programa começou há cerca de um ano e se concentra em um apoio aprimorado dos centros de emprego.

17:06 Putin Define Prioridades Principais para "Nova Rússia"

Em uma mensagem de vídeo, Putin definiu os objetivos principais para as autoridades nas terras controladas pela Rússia da Ucrânia: "O objetivo principal para todos nós é criar condições favoráveis para o desenvolvimento dessas terras e garantir a segurança das pessoas. Esse é o objetivo número um. No entanto, não adiaremos a resolução de questões econômicas e sociais. Trataremos desses assuntos imediatamente", disse Putin à agência de notícias estatal Tass. Há dois anos, Moscou anunciou a anexação de quatro regiões na Ucrânia, referindo-se a elas como "Nova Rússia". No entanto, Moscou só controla partes dessas regiões.

19:08 Rússia Aumenta Dramaticamente os Gastos Militares Novamente

A Rússia planeja aumentar significativamente seus gastos militares para financiar a guerra ainda mais. De acordo com o plano orçamentário de 2025 publicado no site do parlamento russo, os gastos com defesa devem aumentar em cerca de 30% para cerca de 130 bilhões de euros. Fundos adicionais são destinados à segurança interna e itens orçamentários classificados relacionados à guerra na Ucrânia. Juntos, a defesa e a segurança interna representarão cerca de 40% do orçamento total. O projeto ainda precisa da aprovação do parlamento e da assinatura do Presidente Putin. Em 2024, os gastos militares já haviam aumentado em 70% em relação ao ano anterior. Em comparação, a Ucrânia planeja destinar aproximadamente 60% do seu orçamento à defesa e à segurança no próximo ano, com um orçamento de defesa de cerca de 48 bilhões de euros, que é apenas um terço do da Rússia.

19:43 A Haia Examina Acusações Contra a Liderança de Lukashenko

A Lituânia, membro da UE e da NATO, pediu ao Tribunal Penal Internacional para investigar a liderança do Belarus sob Lukashenko por crimes contra a humanidade. A liderança autoritária do Presidente Lukashenko é acusada de ter ordenado deportações violentas e perseguições, de acordo com o pedido agora sendo examinado pelo procurador-chefe em A Haia. Centenas de milhares de belarusianos foram deslocados à força e agora vivem na Lituânia ou em outros países da UE. Os supostos crimes começaram em abril de 2020 e continuam até hoje. Lukashenko é um aliado de ferro do Presidente Putin da Rússia. O procurador-chefe atualmente investiga-o pelo sequestro forçado de crianças ucranianas para a Rússia.

20:13 Ucrânia Crítica Apoio da Suíça a um Plano de Paz

A Ucrânia está descontente com a Suíça por apoiar uma proposta de paz apresentada pela China e pelo Brasil. Em seu comunicado, o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv afirmou: "Todas as iniciativas que não se referem especificamente à Carta das Nações Unidas e não garantem a restauração integral da integridade territorial da Ucrânia são inaceitáveis". De acordo com a mídia, o plano tem como foco principal um cessar-fogo ao longo da linha atual de frente. Os EUA e seus aliados europeus se opõem ao plano porque não faz referência à Carta das Nações Unidas e, assim, negligencia a integridade territorial da Ucrânia. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou que a ausência de referência foi trazida à sua atenção, mas o plano ainda chama por um cessar-fogo e uma solução política para o conflito - uma alternativa dada que apenas discursos belicosos foram emitidos pela Rússia e pela Ucrânia na ONU.

20:56 Especialista: "Ucrânia Não Pode Conquistar uma Vitória Total sobre a Rússia"

A Ucrânia continua a exigir a entrega de armas ocidentais. O Presidente Zelensky apresenta um plano de vitória em Washington. Durante uma entrevista à ntv, o Coronel reformado Wolfgang Richter explicou por que parece evidente que a Ucrânia não pode alcançar uma "vitória total sobre a Rússia".

16:37 Kara-Mursa: Rússia Supera Era Soviética em Prisioneiros PolíticosVladimir Kara-Mursa, uma figura proeminente da oposição, afirma que a Rússia atualmente detém mais prisioneiros políticos do que no final do reinado da União Soviética. Ele alega que há mais de 1300 prisioneiros políticos reconhecidos na Rússia de Putin, muito além do número no final da União Soviética. Kara-Mursa expressou essas preocupações diante do Conselho da Europa em Estrasburgo, denunciando a "mentira da propaganda" do regime de Putin de que todos os russos o apoiam e suas ações, pedindo medidas para libertar os dissidentes detidos. As autoridades russas detiveram Kara-Mursa em abril de 2022, após suas acusações de "crimes de guerra" da Rússia contra a Ucrânia, e mais tarde o sentenciaram a 25 anos de prisão. No entanto, ele foi libertado no início de agosto como parte de uma troca de prisioneiros.

16:15 Rússia Intensifica Ataques NoturnosA Rússia vem conduzindo ataques noturnos com drones e mísseis contra a Ucrânia por 33 noites consecutivas, marcando o maior número de ataques contínuos até agora. Explosões e tiros de metralhadora foram relatados em Kyiv durante a noite, o que fez o sistema de defesa aérea ucraniano lutar contra o ataque de drones por aproximadamente cinco horas. Não foram relatadas baixas.

15:41 Kremlin Altera Limiar de Resposta NuclearApós mudanças na doutrina nuclear da Rússia que geraram controvérsia, o Kremlin estabeleceu um padrão mais alto para um possível engajamento de armas nucleares. O porta-voz do Kremlin, Peskov, enfatizou que o conflito na Ucrânia não deve ser consistentemente ligado a uma reação nuclear da Rússia. Após relatórios militares não confirmados de que 125 drones ucranianos foram abatidos pela defesa aérea russa no domingo, Peskov foi questionado se essa ação poderia ser considerada um ataque aéreo em massa, potencialmente justificando uma resposta nuclear de acordo com a nova doutrina. Peskov respondeu que foram tomadas decisões significativas, mas a operação militar especial continuaria sem conectar consistentemente ações.

15:15 Baerbock Advertiu sobre Desinformação Russa Alvo em JovensA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou preocupação com a desinformação e tentativas de interferência eleitoral, especialmente da Rússia. Ela expressou preocupação com o impacto de campanhas de desinformação, que ela observou que muitas vezes alvo eleitores jovens, e destacou uma "consciência sistemática" na disseminação de ódio e notícias falsas, especialmente contra mulheres.

15:01 Rússia Revela Projeto de Orçamento de 2025 sem Detalhes de Despesas de GuerraO governo russo apresentou um projeto de orçamento para 2025 à Duma, com uma estimativa de 400 bilhões de euros em despesas federais, representando um aumento de quase 12% em relação a 2024. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre as despesas do setor de defesa. O Ministério das Finanças apenas afirmou que "significativos fundos" serão fornecidos para equipamentos militares e pagamentos de compensação, bem como para apoiar empresas no complexo industrial militar.

14:24 Tribunal Russo Sentencia Atacante de Escritor Nacionalista à Prisão PerpetuaUm tribunal russo sentenciou o responsável pelo ataque ao escritor nacionalista russo Sachar Prilepin à prisão perpétua. O ataque resultou na lesão de Prilepin e na morte de seu motorista, enquanto o réu, da região do Leste ucraniano do Donbass, havia lutado anteriormente com forças separatistas pró-russas.

13:51 Rússia Anuncia Recrutamento de 133.000 Novos Soldados no OutonoA Rússia anunciou planos para recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar no outono, de acordo com relatórios de mídia ucraniana. Em um decreto supostamente assinado por Putin, uma campanha de recrutamento de outono será iniciada para recrutar homens com idade entre 18 e 30 anos que não sejam reservistas. Soldados que concluírem seu serviço militar obrigatório serão liberados como resultado.

13:14 Ucrânia Relata Vítimas de Ataques de Drone RussoDe acordo com fontes ucranianas, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas devido a ataques de drones russos. Em Kupjansk, um homem morreu, e três idosos foram feridos em Kherson, com idades entre 53 e 72 anos. A agência de notícias ucraniana relatou esses incidentes, atribuindo a informação às autoridades locais.

12:36 Rússia Declara Captura de Vilarejo na Região de DonetskO exército russo alega ter capturado um vilarejo na Ucrânia oriental, especificamente Nelipiwka, na região de Donetsk, após uma série de ataques contra as forças ucranianas. As tropas russas vêm avançando contra as forças ucranianas há vários meses na região leste, onde foram superadas em número de tropas e poder de fogo. Nelipiwka fica a cerca de 5 quilômetros ao sul de Torezk, uma cidade controlada pela Ucrânia que vem sendo alvejada por semanas. As tropas russas também estão avançando em direção à cidade de Pokrovsk, que serve como local logístico crucial para o exército ucraniano.

11:55 Partisans Afirmam Destruição de Linha de Abastecimento RussaO grupo de resistência Fyre afirma ter destruído a linha férrea utilizada pelo exército russo para transportar suprimentos, como armas e equipamentos, para as linhas de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform cita um post relevante no Telegram do grupo de partisans. Este coalition inclui ucranianos, tártaros da Crimeia e forças da oposição russa, estabelecido há dois anos no península da Crimeia.

11:26 Munz: Russos Céticos em Relação a Campanha AnticorrupçãoA Rússia planeja destinar 40% do seu orçamento ao setor de defesa no próximo ano, de acordo com o projeto de orçamento atual. Simultaneamente, uma iniciativa anticorrupção no ministério relevante tem sido realizada desde a morte da trama de Yevgeny Prigozhin. No entanto, essa iniciativa permanece questionável aos olhos dos cidadãos russos, como explicado pelo repórter da ntv Rainer Munz em Moscou.

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Tempo de Prisão por Ajuda à Ucrânia

O cidadão americano Stephen Hubbard confessou sua culpa por acusações de atividade mercenária em um tribunal russo. De acordo com o jornal britânico "Guardian" e a agência de notícias estatal russa RIA, Hubbard recebeu fundos para lutar do lado da Ucrânia contra a Rússia. Se condenado, ele enfrenta uma sentença de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Bombardeio de Drone em Kyiv Causa Incêndios

Após o ataque sem precedentes de drones em Kyiv na noite passada, um edifício residencial pegou fogo e sofreu danos, de acordo com autoridades locais relatadas pela Ukrainska Pravda. Felizmente, não houve relatos de feridos. Cinco distritos da região sofreram incêndios causados por detritos de drones abatidos, segundo relatado. Todos os drones foram abatidos com sucesso, de acordo com fontes ucranianas.

09:36 Putin Confirma Agressão Russa em Andamento

O presidente russo Putin reafirmou seu compromisso com o ataque à Ucrânia em uma mensagem de vídeo marcando o segundo aniversário da alegada anexação de quatro regiões ucranianas. "Todos os nossos objetivos serão alcançados", declarou ele. Ele continuou a justificar a invasão, referindo-se ao governo ucraniano como um "regime neonazi". Putin disse que tropas russas foram despachadas para a Ucrânia para proteger a população de fala russa, acusando o Ocidente de explorar a Ucrânia como uma "colônia" e um "posto militar" para atacar a Rússia.

08:46 Ucrânia Troca Comandante da Defesa de Wuhledar

O coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente defendendo a cidade altamente disputada de Wuhledar, foi reassignado. O Kyiv Independent relatou isso, citando o Comando de Forças Conjuntas do Norte. O motivo dado é promoção e transferência de experiência de combate. O sucessor ainda não foi identificado. Sob o comando de Winnik, a brigada defendeu a cidade por mais de dois anos. Especialistas no exército ucraniano estão preocupados que unidades russas possam capturar em breve a pequena cidade na seção sul do Donbass.

08:04 Mykolaiv Relata Incêndio em Infraestrutura Crítica

Uma instalação de infraestrutura crítica no distrito de Bashtanka, região de Mykolaiv, pegou fogo após um ataque de drone russo, de acordo com a Ukrainska Pravda, citando o chefe da administração militar regional. No entanto, a identidade da instalação permanece não especificada.

07:24 Kyiv Defende com Sucesso Contra Ataque Noturno

O ataque russo a Kyiv na noite passada durou mais de cinco horas, de acordo com a administração militar regional. O ataque foi repelido e todos os drones foram defendidos com sucesso, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, citando a liderança das autoridades. O ataque foi executado em várias ondas de diferentes direções.

06:44 Prisioneiros Russos Despachados para Linhas de Frente em Lugar de Prisão

Relatos sugerem que a Rússia está implementando uma lei que isenta indivíduos de responsabilidade criminal se eles assinarem um contrato militar com o Ministério da Defesa. Consequentemente, prisioneiros de regiões como Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, a República de Komi, a região do Altai e a ilegalmente anexada Crimeia foram oferecidos essa oportunidade, de acordo com mídia de oposição russa. Esses relatórios são citados pelo think tank americano Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky Relata Uso Diário de 100 Bombas Guiadas pela Rússia

A Rússia continua sua agressão implacável contra a Ucrânia. De acordo com o presidente Zelensky, as forças russas estão deploying cerca de 100 bombas guiadas diariamente, atingindo locais específicos a partir de aeronaves. Recentes ataques em Saporizhzhia resultaram em ferimentos a 14 pessoas. Bombas guiadas foram usadas nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy também. "Isto é um ato diário de terror da Rússia", declarou Zelensky, enfatizando a necessidade de aumentar as capacidades de ataque de longo alcance, defesa aérea para a Ucrânia e intensificar as sanções contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior Ucraniano Preocupado com Ataques em Linhas de Defesa

Novos ataques russos em linhas de defesa ucranianas são relatados na região do Donbass. Treze ataques foram repelidos em Pokrovsk, enquanto dezessete avanços russos foram bloqueados em Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Luta igualmente intensa está ocorrendo na área de Vuhledar. Especialistas militares ucranianos preocupam-se que unidades russas possam capturar em breve a cidade disputada de pequeno porte na seção sul do Donbass, que está em conflito há dois anos.

04:46 Explosões em Kyiv: Ataques de Drone Continuam

Kyiv, a capital ucraniana, sofreu vários ataques de drone russo durante a noite. De acordo com o exército ucraniano, suas equipes de defesa aérea trabalharam incansavelmente por horas, repelindo várias ondas desses ataques aéreos. O prefeito Vitali Klitschko, via Telegram, anunciou a presença de vários drones inimigos ao redor e acima da cidade. Moradores locais relataram numerosos estouros em toda Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Apesar desses ataques, não foram relatados danos iniciais ou vítimas. Desde 1h da manhã, hora local, alertas de ataque aéreo foram colocados não apenas para Kyiv, mas também para as áreas vizinhas e toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana havia alertado anteriormente sobre vários ataques de drone russo em Kyiv e na Ucrânia ocidental, e por volta das 4h40 da manhã, hora local, várias regiões controladas pela Rússia lançaram bombas guiadas, de acordo com o exército.

03:45 Comissão de Helsinque Pede Mudança na Abordagem dos EUA em Relação à MoscouA Comissão de Helsinque, um corpo bipartidário, está pedindo aos Estados Unidos que repense sua abordagem em relação à Rússia, considerando Moscou uma ameaça persistente à segurança global. De acordo com "The Hill", eles encorajam Washington a reconsiderar sua posição sobre a Rússia, semelhante à sua abordagem em relação à China. Contrariando as opiniões do ex-presidente Donald Trump e seus apoiadores no Congresso que defendem menos investimento na segurança europeia, a Comissão defende uma posição mais forte contra a Rússia. O republicano Joe Wilson, chairman da Comissão de Helsinque, é cético quanto à negociação com o líder russo Vladimir Putin.

02:49 Kyiv Sofre Ataque de Drone RussoO exército ucraniano relata um ataque de drone russo em Kyiv. Unidades de defesa aérea estão ativamente trabalhando para repelir os ataques. Testemunhas oculares relataram explosões altas e objetos sendo atingidos no céu, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Além de Kyiv, há um alerta ativo em toda a Ucrânia oriental.

01:40 Campanha Eleitoral na Moldávia: Ministro Advertem Contra "Ladrões"Um ministro de alto escalão do governo moldavo alerta os moldavos contra o voto em "ladrões, refugiados e bandidos" depois que um empresário pró-Rússia prometeu pagar aos eleitores em troca de um "não" no referendo sobre a adesão à União Europeia. Andrei Spinu, Ministro da Infraestrutura, emitiu esse alerta durante a campanha eleitoral intensa que leva às eleições presidenciais de 20 de outubro, onde a incumbente Maia Sandu concorre a um segundo mandato.

00:14 Forças Russas Atacam Subestação de Energia Ucraniana Próxima à Usina NuclearA gestão da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, alega que as forças ucranianas atacaram novamente uma subestação de energia próxima, danificando um transformador. Fogo de artilharia atingiu a subestação de energia "Raduga" em Enerhodar, causando a explosão de um transformador e liberando fumaça. Apesar disso, o suprimento de energia em Enerhodar permanece ininterrupto. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. As forças russas tomaram a usina no início de sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Acusações de ataques ou planos de ataque à usina nuclear são regularmente trocadas entre ambos os lados.

23:15 Zelenskyy Duvida de Ameaças Nucleares: "Putin Valoriza Sua Vida"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa suas dúvidas sobre as ameaças nucleares do presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à Fox News. Enquanto reconhece a capacidade de Putin de usar armas nucleares, Zelenskyy assume que não o fará devido ao seu amor pela vida e ao medo das consequências. "Ninguém sabe o que ele está pensando", diz Zelenskyy. "Ele poderia usar armas nucleares contra qualquer país - ou não. Mas eu não acho que ele vai."

22:10 Posição do FPO da Áustria sobre a Guerra na Ucrânia e a RússiaAs eleições parlamentares de Viena resultaram em uma significativa reviravolta no cenário político. O partido de extrema direita FPO comemora uma vitória histórica, com 28,7%. Apesar da guerra na Ucrânia, o FPO mantém uma posição favorável à Rússia, não vendo problema algum na dependência da Áustria do gás russo. O contrato de gás entre Viena e Moscou foi estendido até 2040, obrigando a Áustria a comprometer-se com grandes compras de gás, independentemente da entrega. De janeiro a maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Visita TeerãO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin viaja a Teerã para conversações com o presidente iraniano Hassan Rouhani na segunda-feira. A reunião vai se concentrar em fortalecer as ligações comerciais, económicas, culturais e humanitárias entre a Rússia e o Irão. Moscou acusou os poderes ocidentais de fazer alegações falsas contra o Irão, acusando-o de fornecer drones e mísseis ao exército russo para sua operação militar na Ucrânia. O Irão, por sua vez, nega essas alegações.

