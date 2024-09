Trump expressa sua posição sobre o conflito na Ucrânia, afirmando: "Precisamos partir".

21:30 Fontes: Estados Unidos a enviar nova ajuda militar de $375 milhões à Ucrânia

Os Estados Unidos estão planeando enviar nova ajuda militar no valor aproximado de $375 milhões à Ucrânia, de acordo com fontes a par do assunto. O pacote incluirá munições de artharia de médio alcance, vários tipos de mísseis, artilharia e veículos blindados, revelaram as fontes. Um anúncio oficial sobre o assunto é esperado para amanhã. Este último pacote marca um dos maiores recentemente aprovados. Involve o saque de armas do estoque militar dos Estados Unidos para apressar a entrega à Ucrânia. Desde o início da invasão da Rússia em 2022, os Estados Unidos já enviaram mais de $56,2 bilhões em ajuda militar à Ucrânia.

20:54 Ucrânia se opõe a qualquer ocupação temporária de seu território em negociações de paz

A Ucrânia rejeitou incondicionalmente qualquer ocupação temporária de seu território nas negociações de paz, segundo o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv. A retirada total do território soberano da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas é "um dos componentes obrigatórios da fórmula de acordo de paz do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy", declarou. Atualmente, a Rússia ocupa cerca de um quinto de seu país vizinho e alega pelo menos cinco regiões administrativas no sudeste da Ucrânia, além da Península da Crimeia, que anexou em 2014.

20:25 Parlamento russo autoriza recrutamento de suspeitos de crimes para o exército

A câmara baixa do parlamento russo, a Duma de Estado, aprovou um projeto de lei que permite ao exército recrutar indivíduos com históricos duvidosos para o conflito atual na Ucrânia. O projeto permite mesmo que aqueles que estão sendo acusados, mas ainda não julgados, se alistem no exército. Se forem condecorados ou feridos em combate, suas acusações serão arquivadas. O projeto ainda precisa ser aprovado pela câmara alta e assinado pelo Presidente Vladimir Putin. Ao longo do tempo, o exército russo tem vindo a recrutar secretamente indivíduos com antecedentes criminais em troca da promessa de libertação antecipada. Em particular, o grupo mercenário Wagner tem vindo a recorrer a esta fonte para aumentar suas fileiras.

19:43 Relatórios: Austrália a fornecer 59 tanques Abrams desativados à Ucrânia

As forças ucranianas poderão em breve receber 59 tanques Abrams M1A1 desativados da Austrália para lutar contra a invasão russa. O governo australiano está a colaborar com a administração Biden para enviar os tanques para o campo de batalha, de acordo com os relatórios. Os 59 tanques Abrams M1A1, que nunca viram combate, estão a ser substituídos por modelos mais recentes. Notavelmente, a comunidade ucraniana na Austrália tem vindo a pressionar por esta medida, uma vez que ficaram descontentes ao saber que o equipamento militar excedente estava a ser vendido a entusiastas online.

18:50 Dois adolescentes russos acusados de atacar um helicóptero militar com coquetéis molotov

Em Sibéria, dois adolescentes russos foram detidos sob suspeita de terem tentado incendiar um helicóptero militar. O tribunal de Omsk ordenou a detenção dos adolescentes de 16 anos por dois meses, acusados de terem cometido um "ato terrorista". Se forem considerados culpados, poderão enfrentar até 20 anos de prisão. De acordo com os relatórios de um canal do Telegram afiliado às autoridades, os dois adolescentes invadiram uma base militar no sábado e atiraram um coquetel molotov contra um helicóptero MI-8. Eles afirmaram num vídeo publicado no Telegram que foram recrutados para o ato no Telegram e prometeram uma recompensa substancial. A identidade do recruta ainda não foi revelada.

18:17 Propagandista e associado do Wagner detidos no Chade

As tensões aumentaram entre o Chade e a Rússia após a detenção de três russos e um nacional da Bielorrússia. Dois dos detidos são Maxim Shugaley, um propagandista sancionado pela União Europeia do grupo mercenário Wagner, e Samer Sueifan, seu tradutor. De acordo com os relatórios russos, os dois homens, descritos como um sociólogo e seu tradutor, estavam detidos na Líbia sob acusação de manipulação eleitoral. Foram posteriormente detidos após a chegada ao aeroporto do Chade em 19 de setembro. Em 21 de setembro, um terceiro russo e um quarto indivíduo da Bielorrússia também foram detidos. O embaixador do Chade em Moscou solicitou a transferência imediata dos homens para as autoridades russas, enquanto o Ministério das Relações Exteriores russo tinha anteriormente defendido a sua libertação. Não está claro quais são as acusações contra os homens.

17:40 Presidente do Irão a participar na cimeira na Rússia e a encontrar-se com Putin

O Presidente do Irão, Massoud Peseschkian, vai encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante uma visita à Rússia em outubro. A porta-voz do governo em Teerão confirmou que Peseschkian participará na cimeira do BRICS e também anunciou que "terá encontros bilaterais com o Presidente da Rússia". Ela acrescentou que as negociações para uma "parceria estratégica" entre o Irão e a Rússia estão quase concluídas, mas não forneceu mais detalhes.

17:07 Strack-Zimmermann reafirma apoio à política da Ucrânia

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente da comissão de defesa do Parlamento Europeu (FDP), rejeitou inequivocamente qualquer mudança na política da sua partido em relação à Ucrânia. Apesar das recentes eleições na Ucrânia, ela destacou a importância de continuar a explicar aos cidadãos por que apoiar a Ucrânia é "em nosso próprio interesse". "Eu digo isso porque se Putin tiver sucesso (...) se nós permitirmos isso, não será a última guerra", disse a política do FDP no programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden pede ao apoio contínuo da ONU à Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu à Assembleia Geral das Nações Unidas que continue o seu apoio à Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. "Não iremos recuar no nosso apoio à Ucrânia", sublinhou Biden. Considerou que a guerra iniciada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, é um fracasso.

16:25 Veículos Ucranianos na Alemanha Devem Ser Registrados até OutubroA partir de outubro, imigrantes ucranianos que vivem na Alemanha serão obrigados a registrar seus veículos que estiverem no país há mais de um ano. O governo alemão estabeleceu os requisitos legais para isso. Até o final de setembro, regulamentações especiais dos estados federados se aplicam aos carros ucranianos. O novo processo está detalhado em um questionário desenvolvido pelo Ministério Alemão dos Transportes junto com os estados federados nos últimos meses. Os proprietários de veículos precisarão apresentar documentos como um cartão de identificação pessoal com nome em latim, o certificado de registro ucraniano e comprovante de seguro às autoridades. Documentos ucranianos digitais não são permitidos. As placas de licença ucranianas devem ser trocadas após o registro.

15:40 Mortes Civis em Kharkiv, Leste da Ucrânia, por Bombardeios de Bombas Guiadas RussasVários ataques de bombas guiadas russas na cidade ucraniana de Kharkiv, no leste, resultaram em mortes de civis. "O número de mortos chegou a três", escreveu o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. Relatórios sugerem que uma bomba guiada atingiu diretamente um prédio de apartamentos de grande altura. Anteriormente, o prefeito Ihor Terechov havia mencionado ataques de bombas em quatro distritos da cidade e dois prédios de apartamentos danificados.

15:15 Exército Alemão Realiza Exercício de Defesa no Porto de HamburgoDe quinta-feira a sábado, o exército alemão realizará um exercício de defesa em grande escala no porto de Hamburgo, intitulado "Red Storm Alpha". O Landeskommando Hamburg garantirá uma parte do porto com forças de segurança interna, como anunciado pelo Exército Alemão. Entre outras coisas, um ponto de verificação será estabelecido. O objetivo do exercício é proteger infraestrutura essencial para a defesa, alcançar uma compreensão comum da situação em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e com segurança com todos os participantes do exercício. O trânsito civil permanecerá inafetado e não deve ser perturbado. Após a violação do direito internacional pelo ataque da Rússia à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa é novamente possível nos próximos cinco anos, segundo um comunicado. A NATO visa contrapor-se a isso, facilitando o deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização geoestratégica, serve como um hub. Portanto, a organização de transportes militares por ferrovia, rodovia ou avião, a provisão de alimentos, camas ou materiais operacionais, ou a proteção de colunas de veículos inteiras deve ser praticada para manter um efeito de dissuasão crível", prossegue o comunicado.

14:30 Zelenskyy Pede Investimento dos EUA na Infraestrutura de Energia da UcrâniaO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu a líderes empresariais dos EUA que investissem no setor de energia em dificuldades durante sua visita. "O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno", escreveu o chefe de estado nas redes sociais. O país teme novo blecautes neste inverno devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelenskyy ofereceu incentivos. "Este é o nosso proposta. Este é um dos pontos do nosso plano de vitória", disse em um vídeo publicado. Além de energia, executivos de finanças e seguros, a chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power, também participaram da reunião em Nova York.

13:55 Especialista Militar Elogia Ofensiva Ucraniana em KurskMuitos observadores estão divididos quanto ao sucesso ou fracasso da ofensiva ucraniana na cidade russa de Kursk para Kyiv. O especialista militar Nico Lange a considera um sucesso, afirmando no X: "Imagine se o presidente Zelensky tivesse que discutir um plano de paz ucraniano sem a ofensiva de Kursk. Isso já mostra o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 "Plano de Vitória" de Kyiv Inclui Convite para Adesão à NATOUm convite para a Ucrânia ingressar na NATO faz parte do "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy para Kyiv. De acordo com o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, os parceiros do país atacado pela Rússia devem emitir um convite para a adesão à NATO, ignorando as ameaças de escalada de Moscou, durante uma aparição em Nova York. O plano abrange elementos militares e diplomáticos. A Rússia justificou sua guerra contra a Ucrânia, em parte, pela aspiração de Kyiv de ingressar na NATO.

12:42 Despite Zelensky's Peace Statements, Russia Continues with War AimsDespite Kyiv's desire for negotiations, Moscow persists in its war aims in Ukraine. "As soon as these aims are achieved in one way or another, the special military operation will end," said Kremlin spokesman Dmitry Peskov about the brutal Russian war of aggression that has been ongoing for 2.5 years. He responded to comments by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said while on his US trip that an end to the war is closer than many believe. Zelensky is presenting his so-called victory plan in the US, with which he aims to pressure Moscow into negotiations. Russia's war aims include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia. Moscow also seeks to prevent Ukraine from joining NATO. In the past, the ousting of the government in Kyiv has also been mentioned. Many experts believe that Russia's ultimate goal is to control the entire Ukraine.

11:59 Situação em Wuhledar Agrava-se Mais - Forças Russas Podem Usar Estratégia SujaA situação em torno da cidade de Wuhledar, próxima às forças militares ucranianas, está se deteriorando ainda mais, de acordo com fontes da Deepstate. "Os russos estão tentando confinar a cidade e estão reduzindo-a a ruínas com artilharia e semelhantes." A Deepstate não relata a infiltração de tropas russas. "Aguentar até o fim significa valorizar os escombros do nosso exército acima de seu valor, o que é inaceitável. Devíamos ter considerado as consequências de hoje antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada estão recusando-se a ceder e estão persistindo apesar de tudo." De acordo com o outlet de notícias da Europa Oriental Nexta, a Rússia está utilizando novamente a tática de "terra queimada" ao atacar Wuhledar do céu:

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Mostram Danos Extensos em Instalações de Munições RussasA Ucrânia lançou recentemente vários ataques notáveis contra instalações de munições, eliminando grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros recursos russos. Imagens de satélite poderosas da Maxar revelam a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toryaevo:

10:46 Ataques Devastadores em Saporishshya: Um Morto, Múltiplos Feridos e Danos ExtensosAtaques russos na cidade ucraniana sudeste de Saporishshya deixaram um morto e seis feridos, de acordo com autoridades. A área foi atingida por "bombardeios aéreos maciços" durante duas horas na noite de segunda-feira, relatou a agência estatal de defesa civil. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional Ivan Fedorov no plataforma de mensagem Telegram. Instalações de infraestrutura e edifícios residenciais também foram incendiados. Um trabalhador da administração da cidade estimou que 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Navio de Guerra Russo: "Navio de Guerra Provavelmente Não Navegará Novamente"A tripulação do navio de guerra russo "Admiral Kuznetsov" está sendo enviada para a frente, de acordo com a revista Forbes. O navio, notório por sua série de erros, explica Rainer Munz de Moscou, pode ser uma pista para os problemas financeiros da Rússia.

09:27 Fortaleza de Resistência: Wuhledar à Beira do Abismo? Tropas Russas Relatadas EntrandoAs forças russas começaram a capturar a cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros. "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreveu Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia. Outros blogueiros de guerra pró-russos também descreveram o ataque. Meios de comunicação estatais russos relataram que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada e os combates estão ocorrendo a leste do assentamento. O especialista militar coronel Reisner também disse ao ntv.de que as forças russas estão avançando em direção à cidade a partir de várias direções, como uma pinça. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de preservar a área."

08:59 Rússia e Ucrânia Trocam Ataques com Drones à Noite passadaA defesa aérea russa derrubou 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com relatórios oficiais. Seis foram derrubados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, e um sobre a região de Bryansk, relatou a agência de notícias TASS, citando o ministério da defesa russo. A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia atacou-a com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. Setenta e nove drones foram derrubados ou forçados a cair. Não há relatórios imediatos de vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Tem Palavras Enérgicas sobre Ataques de Longo Alcance contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, instou seus aliados ucranianos a autorizar o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. "Proponho que ponhamos fim à discussão sobre linhas vermelhas", disse Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. "A linha vermelha mais importante já foi cruzada." E foi quando os russos invadiram a Ucrânia. "E eu nunca deixarei ninguém da Rússia ditar o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia", afirmou Frederiksen.

07:38 Vítimas Russas Provavelmente Enterradas e Relatadas como Desaparecidas para Conservar RecursosDe acordo com uma ligação telefônica vazada relatada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos no campo de batalha estão sendo enterrados e relatados como desaparecidos para economizar custos. "Eles matam eles, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles ali mesmo, e depois eles são relatados como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe pagamento. Entendeu?" diz um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na ligação relatada pelo Kyiv Independent. O pagamento para cada soldado morto é saido variar entre $67.500 e $116.000.

06:59 Rússia Não Mostra Sinais de Fim do Conflito de GuerraEnquanto o presidente ucraniano Zelenskyy defende seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicação de que a Rússia esteja interessada em resolver o conflito. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) afirmou que o Kremlin persistentemente comunica desinteresse em uma convicção que não envolva a completa rendição do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano como um todo. Altos funcionários russos têm mostrado oposição a participar da próxima cúpula de paz, e Peskov afirmou que a Rússia não está pronta para negociar a menos que seja sobre a capitulação ucraniana, referindo-se a NATO e ao Ocidente como um "inimigo em comum". O ISW continua a concluir que o Kremlin não está ansioso por negociações sinceras com a Ucrânia e apenas se refere a "propostas de paz" e "negociações" para intimidar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões antecipadas em relação à sua autonomia e integridade territorial.

06:27 Zelenskyy: Ações Fortes dos EUA Podem Acelerar Fim da Agressão RussaDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, ações robustas do governo dos EUA poderiam acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. Zelenskyy postou em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA, afirmando que a cooperação entre a Ucrânia e os EUA tem uma verdadeira oportunidade de se fortalecer até o final do ano.

05:44 Adolescentes em Omsk Incendeiam Helicóptero Mi-8 com Cocktail MolotovDois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado passado usando um cocktail Molotov, de acordo com o canal do Telegram Baza. Os dois adolescentes de 16 anos foram presos e confessaram ter sido oferecidos $20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com a mídia russa. Este é o segundo incidente deste ano em que um helicóptero Mi-8 foi incendiado; o primeiro incidente ocorreu em 11 de setembro no aeroporto de Nojabrsk, região de Tyumen. Incidentes de sabotagem, incluindo descarrilamentos de trens, têm ocorrido em várias regiões da Rússia. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana afirmou que algumas ferrovias russas foram alvo de "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

04:44 G7 Debaterá Mísseis de Longo Alcance para KyivOs ministros das Relações Exteriores dos países do G7 discutirão a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia na segunda-feira, que poderiam potencialmente alcançar territórios russos. Esta informação foi revelada pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Também fica claro que a Rússia está adquirindo novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar de o Irã ter negado repetidamente as alegações.

03:50 Zelenskyy: "A Paz Está Mais Próxima do Que Pensamos"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa otimismo sobre a iminente cessação da guerra com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", afirmou Zelenskyy em uma entrevista à emissora americana ABC News. O fim da guerra está próximo. Na entrevista, ele pediu ao EUA e seus parceiros que continuem a apoiar a Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em SaporizhzhiaAs forças russas realizaram a última de uma série de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na noite de terça-feira. Houve um morto, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade, que falou à emissora pública Suspilne, relatou cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade na semana passada e na véspera. Fedorov relatou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora o tipo de arma não esteja claro. As forças russas também danificaram a infraestrutura da cidade, causando um incêndio que foi controlado pelos serviços de emergência sem feridos relatados.

01:29 Forças Ucranianas Sob Pressão em PokrovskO exército ucraniano está sob pressão no leste do país, de acordo com seu relatório de situação noturno. "A situação na região de Pokrovsk e Kurakhove permanece tensa", relata o Estado-Maior em Kyiv. Dos 125 ataques russos ao longo da frente, mais de 50 foram realizados neste setor. "A principal agressão foi dirigida a Pokrovsk", esclarece a liderança militar ucraniana. Embora observadores independentes creditam os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk estrategicamente vital, a situação permanece precária para os defensores perto de Kurakhove. Os avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk ameaçam cercar várias unidades lá. Uma manobra semelhante de posições defensivas também é indicada mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos não conseguiram capturar através de ataques frontais anteriores.

00:28 Cidadão Americano Sanctionado na Rússia por Tentativa de KidnappingUm residente dos EUA recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia, de acordo com fontes judiciais, por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal em Kaliningrad o encontrou culpado de tentativa de "sequestro" e ordenou que ele cumprisse sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o residente dos EUA tentou sair da Rússia com seu filho de quatro anos em julho de 2023. Ele tentou cruzar a fronteira para a Polônia através de uma zona florestal sem obter o consentimento da mãe, mas foi interceptado por oficiais de fronteira. As condições entre os EUA e a Rússia permanecem tensas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Rússia Relata Vítimas após Ataque a Assentamento

Três indivíduos perderam suas vidas em um ataque a uma vila russa situada perto da fronteira ucraniana, segundo autoridades locais. A vila de Archangelskoe, situada a cinco quilômetros da fronteira, foi supostamente atacada pelas forças militares ucranianas na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no serviço Telegram. Dois adultos e um adolescente foram mortos, enquanto dois mais ficaram feridos, incluindo uma criança, de acordo com o anúncio do governador.

22:13 Zelensky Elogia Scholz por Ajuda Alemã Após Encontro em Nova York

Após um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão pelo apoio da Alemanha. "Agradecemos à Alemanha por seu apoio", disse Zelensky no Twitter. "Juntos, conseguimos salvar muitas vidas e podemos certamente trabalhar juntos para fortalecer a segurança em toda a Europa". No entanto, Scholz reiterou a decisão do governo alemão de não fornecer à Ucrânia armas sofisticadas.

21:35 Forbes: Com o Uso do Porta-Aviões Russo em Declínio, Tripulação Enviada para a Batalha

A Rússia possui apenas um porta-aviões, o "Almirante Kuznetsov", que chamou a atenção devido a seus frequentes problemas mecânicos desde seu lançamento nos anos 80, apesar de poucos desploiamentos. Agora, a revista "Forbes" relata que soldados da tripulação de 15.000 do Kuznetsov estão sendo enviados para o conflito na Ucrânia, não no seu porta-aviões, mas como um batalhão separado. De acordo com a "Forbes", esta é uma das medidas sendo tomadas para atender às demandas mensais de recrutamento da Rússia, que a revista estima em 30.000 novos recrutas por mês. Enquanto isso, o Kuznetsov está supostamente se deteriorando e pode se tornar uma fixture permanente na costa de Murmansk, onde tem estado por algum tempo.

A União Europeia está em solidariedade com a Ucrânia em sua luta contra a Rússia, fornecendo apoio crucial e sanções contra Moscou.

É importante que a União Europeia continue seu apoio e pressão sobre a Rússia para que ela se retire do território ucraniano e respeite sua soberania, uma vez que o conflito em andamento resultou em crises humanitárias e perdas de vidas.

