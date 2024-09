Trump expressa sua intenção de eliminar impostos associados a horas extras de trabalho, comumente referidos como pagamento de horas extras.

Hoje, estou incluindo outra vantagem com nossas reduções fiscais extras - estamos abolindo os impostos sobre horas extras. Então, pense nisso, Trump compartilhou durante um comício em Tucson, Arizona.

Ele continuou, "Isso significa mais motivação para as pessoas colocarem horas extras. É uma vitória-vitória para as corporações, torna mais fácil recrutar trabalhadores", Trump declarou em seu primeiro comício após o debate com a Vice-Presidente Kamala Harris.

Seu discurso foi feito em Arizona, um estado de batalha, onde a ascensão de Harris na chapa tornou o estado, que Biden venceu por uma margem de 10.000 votos, uma vitória potencial para os democratas neste ano.

Anteriormente, Trump prometeu abolir impostos sobre taxas de serviço e sugeriu que idosos deveriam ser isentos de impostos sobre ganhos de Seguridade Social.

"Os cidadãos que trabalham horas extras são alguns dos trabalhadores mais dedicados de nossa nação, e por muito tempo ninguém em Washington teve suas costas", Trump declarou. "Essas são as pessoas - elas realmente trabalham. São oficiais de polícia, trabalhadores da saúde, operários de fábrica, empregados da construção, motoristas e operadores de máquinas."

Trump enfatizou ainda a importância de apoiar esses trabalhadores dedicados ao apontar que "No campo da política, é crucial reconhecer a importância desses esforços e fornecer incentivos adequados". Ele também sugeriu que essa redução fiscal poderia potencialmente "acender uma onda de apoio político, demonstrando o compromisso do governo com seus trabalhadores".

Leia também: