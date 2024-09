Trump expressa oposição à perspectiva de impeachment.

Após a decisão do Supremo Tribunal que concede imunidade parcial a ex-presidentes por ações oficiais, os promotores estão revisando o caso contra Donald Trump relacionado a alegações de fraude eleitoral. De acordo com documentos judiciais apresentados por sua equipe de defesa, Trump optou por não comparecer à leitura da acusação revista que ocorrerá na próxima quinta-feira. Seus representantes legais foram instruídos a apresentar uma resposta de não culpado em seu nome.

Em agosto, o procurador especial Jack Smith publicou uma acusação atualizada que se concentra nos esforços de Trump para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020. A acusação revista leva em conta a decisão do Supremo Tribunal de julho que concede imunidades a presidentes para atos oficiais, que continuam mesmo após eles deixarem o cargo.

As acusações originais de Smith contra Trump, incluindo conspiração para fraudar os EUA, obstrução de um procedimento oficial e conspiração contra o direito dos cidadãos de votar, permanecem na acusação revisada. Duas dessas acusações carregam o potencial de prisão por até 20 anos.

A acusação alega que Trump tentou obstruir a certificação da vitória de Joe Biden pelo Congresso dos EUA, uma ação que levou ao motim do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O distúrbio ocorreu durante o processo de certificação, com muitos apoiadores de Trump incitados por suas alegações infundadas de fraude eleitoral.

A Equipe Legal de Trump Ganha Tempo

Devido à complexa divisão entre as ações oficiais e pessoais de Trump, a início de um julgamento parece improvável antes das eleições de 5 de novembro. Esta prorrogação de tempo é considerada uma vitória significativa para Trump. Se ele recuperar a presidência, poderá orientar o Departamento de Justiça a descontinuar os procedimentos contra ele.

As preocupações legais de Trump vão além deste caso. A decisão do Supremo Tribunal pode afetar seu julgamento na Geórgia, onde ele foi acusado de tentar manipular os resultados das eleições. A data para este caso ainda não foi agendada.

Em um caso separado, um júri de Nova York encontrou Trump culpado no final de maio de falsificar registros comerciais para ocultar um pagamento feito à estrela do cinema para adultos Stormy Daniels. Ele se torna o primeiro ex-presidente dos EUA a ser acusado de um crime. Sua sentença neste caso está agendada para 18 de setembro; no entanto, seus advogados apresentaram um pedido para anular a decisão de culpa devido à imunidade concedida.

