Trump está se enganando em relação ao desajuste do debate televisivo.

Durante um debate transmitido pela televisão, Kamala Harris e Donald Trump abordaram questões significativas na sociedade dos Estados Unidos e suas presidências potenciais. Eles tocaram em inflação, preocupações ambientais e direitos ao aborto, sugerindo suas soluções respectivas. Uma checagem de fatos se seguiu:

À medida que se aproximam as próximas eleições nos Estados Unidos, os dois principais candidatos presidenciais, Kamala Harris e Donald Trump, participaram de um debate acalorado em Philadelphia, Pensilvânia. Eles criticaram um ao outro por má gestão do país, falta de agendas claras e disseminação de fake news. A seguir, uma análise factual:

Situação Econômica e Mercado de Trabalho:

Trump: "De acordo com o presidente Biden e Kamala Harris, os Estados Unidos experimentaram uma inflação sem precedentes."

Classificação: Enganosa.

Os Estados Unidos experimentaram a maior inflação desde sua criação em 1776, com uma taxa anual de 29,78% em 1778. A inflação recorde foi registrada em 1917, com 20,49%.

Enquanto a inflação foi menor durante o mandato de Trump do que agora, ela ainda existia: chegou a aproximadamente 8% ao longo de seu mandato (em comparação com 19% até agora) e ficou em 1,4% ano a ano no último mês de seu mandato, em comparação com os atuais 2,9% (até julho de 2024).

Harris: "Trump deixou o país em más condições."

Classificação: Falta de contexto suficiente.

Harris culpou Trump por ter prejudicado o país em 2021, caracterizado por um estado de emergência, a pandemia mais devastadora em mais de um século e um ataque à democracia americana. "Corrigimos os erros de Trump", ela afirmou.

A Grande Depressão resultou em alto desemprego, custos crescentes, salários em queda e crises bancárias em quase todas as nações industrializadas do mundo em 1933. Em abril de 2020, enquanto Trump ainda estava no cargo, a taxa de desemprego atingiu um pico não visto desde a Grande Depressão, de 14,8%.

No entanto, o desemprego caiu para 6,4% quando Trump deixou o cargo em janeiro de 2021, à medida que a economia começou a se recuperar. Essa taxa de desemprego de 6,4% era melhor do que o pico de 10% durante a Grande Recessão em outubro de 2009, contrário às afirmações de Harris.

Preocupações Ambientais:

Harris: "Trump negou a mudança climática como uma farsa."

Classificação: Validada.

Trump tem se oposto consistentemente às medidas de mitigação da mudança climática e questionou a existência da mudança climática induzida pelo homem. Em 2012, afirmou que a ideia de mudança global foi inventada pela China para prejudicar a competitividade da indústria americana.

Direitos ao Aborto:

Trump: "Os democratas permitem que bebês no nono mês sejam terminados."

Classificação: Falsa.

O assassinato de um recém-nascido é considerado infanticídio e é ilegal em todos os Estados Unidos. O candidato a vice-presidente de Kamala Harris, Tim Walz, apoia a manutenção da legislação atual que permite abortos até a viabilidade do feto, geralmente até cerca de 24 semanas de gravidez. Depois desse período, os abortos são legais apenas se a vida ou bem-estar da mãe estiver em risco.

"O governo, e certamente não Trump, não tem o direito de dititar as decisões pessoais de uma mulher sobre seu corpo", declarou Harris. Ela prometeu legislar para proteger os direitos ao aborto se eleita, mas precisa do apoio de uma maioria na Câmara para isso.

História das Eleições:

Trump: "Recebi mais votos do que qualquer republicano na história e muito mais do que qualquer presidente."

Classificação: Inválida.

Referindo-se à "Votação Popular", isso se refere ao número de votos que um indivíduo recebe em todo o país. Embora Trump tenha vencido a eleição presidencial de 2016 contra Hillary Clinton, Clinton ainda recebeu mais de 2,8 milhões de votos em todo o país. Trump venceu a eleição devido aos votos decisivos que recebeu no Colégio Eleitoral.

O Presidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos são eleitos formalmente pelo Colégio Eleitoral, um grupo de indivíduos que são eleitos através do voto popular em cada estado. Para vencer a presidência, um candidato deve adquirir a maioria dos votos eleitorais. Se nenhum candidato alcança a maioria, o Presidente é escolhido pela Câmara dos Representantes, que pode escolher entre os três candidatos mais bem votados.

Em resposta à afirmação de Trump durante o debate, Harris afirmou: "Contrário às suas afirmações, o desemprego era menor quando assumimos o cargo em comparação com o pico durante a Grande Recessão".

Além disso, na discussão sobre os direitos ao aborto, Harris afirmou: "Legislaremos para proteger os direitos ao aborto, mas precisamos do apoio de uma maioria na Câmara, já que o governo não tem o direito de interferir nas decisões pessoais de uma mulher sobre seu corpo".

