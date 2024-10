Trump está expressando frustração e acusando Biden e Harris de irregularidades.

Uragano "Helene" deixou uma parte do sudeste dos EUA em ruínas, com pelo menos 180 mortos. Atualmente, Kamala Harris e Donald Trump estão se dirigindo às áreas afetadas. Apenas algumas semanas antes das eleições nos EUA, os estragos deixados pelo furacão se tornaram uma questão política, um ocorrido comum nos EUA.

Esther Manheimer, prefeita de Asheville, uma cidade pequena na Carolina do Norte, acena em concordância enquanto está sentada em sua sala com um telefone celular pressionado ao ouvido. A voz do atual presidente dos EUA, Joe Biden, é audível através do alto-falante: "Vamos ajudar você, Esther." Na semana passada, a prefeita carregou um vídeo em duas partes no Instagram, com a legenda "Obrigado, presidente Biden, Asheville lhe agradece!"

Com um cenário montanhoso, Asheville é famosa por sua beleza cênica e clima temperado. No entanto, o uragano "Helene", que atingiu a costa sudeste dos EUA na última quinta-feira à noite, causou estragos na região. Uma enchente de chuva inundou grandes partes da região, destruiu linhas de suprimento e submergiu instalações de esgoto e óleo. As inundações então resultaram em racionamento de água. A CNN relatou que pelo menos 180 pessoas perderam a vida e centenas ainda estão desaparecidas. Em certo ponto, mais de um milhão de lares perderam temporariamente energia. O Centro Nacional de Furacões descreveu as inundações como "históricas". A Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e do Sul, Alabama e Tennessee declararam estado de emergência.

Politicação sob Desastre

Os desastres não apenas desafiam a gestão comunitária e de crises, mas também testam o cenário político. As eleições fornecem um pano de fundo para que os políticos exibam suas habilidades de gestão de crises. Embora possa parecer insensível politizar o sofrimento humano, isso geralmente vai de mãos dadas. Com apenas quatro semanas até as eleições nos EUA, o uragano "Helene" também se tornou uma questão política. Os estados afetados, que também são estados indecisos, ampliam a importância política desse desastre.

Na segunda-feira, Donald Trump visitou a região atingida pelo desastre na Geórgia. Vestido com seu característico chapéu MAGA, ele posou para fotos e prometeu entregar itens essenciais, como combustível, água e outros suprimentos. Ele enfatizou que não estava politizando o desastre, mas pareceu que estava.

Trump fez acusações contra a administração Biden, afirmando que eles haviam reagido muito lentamente à tempestade. Ele sugeriu que o presidente Biden havia dormido durante a crise e que a senadora Kamala Harris havia abandonado sua campanha.

O presidente Biden refutou rapidamente essas alegações. Ele garantiu que uma ajuda federal substancial estava a caminho das áreas afetadas. Na quarta-feira, ele viajou para a Carolina do Norte para avaliar a situação primeiro. Antes de sua visita, anunciou que 1000 soldados seriam enviados à região afetada para ajudar. O Pentágono concordou com o envio, de acordo com Biden. Kamala Harris também cancelou seus eventos de campanha e foi para a Geórgia no dia anterior.

A temporada de furacões e as eleições nos EUA já se cruzaram antes, resultando em consequências controversas para os políticos. Por exemplo, quando o furacão Katrina devastou a costa leste em 2005, o então presidente George W. Bush recebeu críticas duradouras por sua má gestão de crises. O furacão Gustav de 2008 interrompeu a Convenção Nacional Republicana, obrigando o senador John McCain a suspender a maioria de seus eventos. Até o então presidente Barack Obama visitou o Novo Jersey alguns dias após o furacão Sandy inundar a costa leste em 2012, potencialmente lhe garantindo um aumento nas pesquisas antes da eleição.

Enquanto a política está em primeiro plano, Asheville, na Carolina do Norte, está principalmente preocupada com suprimentos de emergência e controle de danos. Um mapa de recursos identifica locais onde os moradores podem obter água potável, comida ou Wi-Fi. Os oficiais alertaram que pode levar semanas para que algumas áreas tenham acesso à água corrente novamente.

A política não pode ser evitada completamente. A suspensão temporária dos serviços postais contribui para as discussões em andamento sobre o voto por correio entre democratas e republicanos na Carolina do Norte. Quatro anos atrás, houve uma discussão acalorada sobre o voto por correio no estado, que pode ressurgir devido a votos afetados e estações de votação inundadas.

