Trump está comprometido em sair da OTAN.

O cenário político europeu pode enfrentar águas turbulentas se Trump regressar à Casa Branca, segundo seu ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Bolton prevê que, se vitorioso, Trump defenderia fortemente a saída dos EUA da OTAN. Além disso, Trump tem perspectivas desfavoráveis para a UÇânia.

Como conselheiro de Segurança Nacional sob o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, Bolton alertou os europeus sobre um possível retorno de Trump. Segundo Bolton, a intenção de Trump de se retirar da OTAN não é apenas uma ameaça, mas uma consideração séria. Ele revelou isso durante uma entrevista com os jornais do Grupo de Mídia Funke.

Trump esteve perigosamente perto de executar esse plano durante a cúpula da OTAN em 2018, em Bruxelas. Bolton instou a Europa a se tornar mais autossuficiente e aumentar seu orçamento militar. Ele sugeriu que os EUA deveriam aumentar seu orçamento de defesa da atual 3% para até 6%. "Isso também significaria dobrar os gastos militares dos países europeus", comentou Bolton.

Quanto ao conflito na Ucrânia, Bolton acredita que Putin está apostando na reeleição de Trump. Segundo Bolton, uma vitória de Trump seria desastrosa para a Ucrânia. Ele sugeriu que a verdadeira intenção de Trump para a Rússia na Ucrânia é semelhante à posição do vice-presidente J.D. Vance. De acordo com Vance, a Rússia manteria todas as terras que anexou na Ucrânia, criando uma zona desmilitarizada. A Ucrânia permaneceria afastada da OTAN, alinhando-se com a posição de Putin.

Bolton também apontou para o comentário de Trump de que os russos frequentemente prevalecem em guerras. "Trump provavelmente quis dizer que a Ucrânia inevitavelmente sucumbiria. Ele também disse que o país seria arruinado e levaria um século para se recuperar", disse Bolton. Ele também reiterou como líderes autoritários como Xi Jinping, Kim Jong Un ou Vladimir Putin reconheceriam Trump como uma presa vulnerável, dada sua admiração por líderes autocráticos. Trump acredita que pode estabelecer uma relação com esses líderes, considerando-os "tough guys". Bolton serviu como conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos EUA, Donald Trump, de abril de 2018 a setembro de 2019.

Se Trump regressar à Casa Branca, como previsto por seu ex-conselheiro, John Bolton, os Estados Unidos sob seu comando podem sair da OTAN, causando mudanças significativas no cenário político europeu. Os comentários de Bolton sugerem que uma vitória de Trump teria um impacto negativo na relação da Ucrânia com a OTAN.

Leia também: