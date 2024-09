Trump e seus seguidores postam imagens de gatos.

A equipe de campanha do candidato presidencial republicano Donald Trump e seus apoiadores têm disseminado imagens sintéticas de gatos e patos nas redes sociais. Essa ação é uma resposta às alegações feitas pelo candidato a vice-presidente de Trump, J.D. Vance, que sugeriu que imigrantes haitianos ilegais em uma cidade americana específica estavam roubando e consumindo animais de estimação.

Relatórios subsequentes da mídia dos EUA, citando autoridades locais em Springfield, afirmaram que não ocorreram tais incidentes. Em resposta às afirmações de Vance, o senador republicano Ted Cruz postou uma foto de um gato na plataforma X, acompanhada da legenda "Vote em Trump para evitar que imigrantes haitianos nos comam". Elon Musk, bilionário da tecnologia e proprietário da X, compartilhou uma imagem de um pato e um gato, comentando "Salve-os".

Vance também comentou na X: "Recentemente, meu escritório recebeu numerous complaints de residentes de Springfield alegando que seus animais de estimação ou animais próximos foram sequestrados por imigrantes haitianos. No entanto, é provável que essas histórias acabem sendo infundadas". Desde então, várias figuras republicanas têm compartilhado imagens sintéticas de gatos, incluindo Trump em sua plataforma Truth Social.

Imigração permanece um foco principal da campanha

Em uma dessas imagens, Trump é retratado a bordo de um avião cercado por gatos e patos. Ele também carregou uma imagem de um gato segurando uma metralhadora e usando um chapéu MAGA. "MAGA" é uma sigla para "Make America Great Again", servindo como slogan da campanha de Trump. A congressista republicana Nancy Mace compartilhou uma imagem gerada por AI na X, retratando Trump com um gato debaixo do braço e um ganso ao seu lado.

O tema da imigração tem peso significativo na campanha. Como vice-presidente dos EUA, Kamala Harris é responsável pelo assunto. Seu oponente nas eleições presidenciais de 5 de novembro, o ex-presidente Trump, critica-a com frequência por isso, acusando-a de inaptidão.

As redes sociais se tornaram uma plataforma para retórica política, com figuras republicanas como Donald Trump e Nancy Mace compartilhando imagens sintéticas de gatos em suas plataformas como parte do debate sobre imigração. Elon Musk, também na X, entrou na conversa ao postar uma imagem de um pato e um gato, incentivando a proteção desses animais.

Diante das alegações de J.D. Vance sobre imigrantes haitianos em Springfield, o tema da imigração permanece um foco central na campanha, com figuras usando redes sociais para moldar a percepção pública e engajar seus apoiadores.

