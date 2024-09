Trump e seus apoiadores investiram uma quantia significativa de US$ 38 milhões para garantir que os eleitores vejam o único comentário de Harris.

"Bidenomics está florescendo," declarou a vice-presidente, se vangloriando dos recentes números de emprego. "Isso é o que chamamos de Bidenomics, e estamos muito orgulhosos disso."

Este ponto de discordância tem sido um problema para Harris desde que ela assumiu como a candidata democrata à frente, com o objetivo de liderar a mudança nas eleições presidenciais de 2024.

A campanha republicana e seus aliados investiram mais de $38 milhões em replayar esta declaração cerca de 70.000 vezes em seus anúncios de campanha desde que Harris se tornou a candidata democrata. Eles buscam explorar as preocupações dos eleitores com a economia e minar a tentativa de Harris de seguir em frente do passado, associando-a ao registro do presidente Joe Biden.

Um desses anúncios, financiado por mais de $13 milhões, simplesmente coloca Harris em sua campanha de 2024, discutindo preços crescentes, com a declaração de 2023, sem nenhum comentário adicional.

Outro anúncio semelhante, apoiado por mais de $13 milhões, coloca a cobertura da imprensa sobre a inflação contra a declaração de 2023, mantendo a mesma abordagem minimalista, mais uma vez sem nenhuma narrativa adicional.

Um terceiro anúncio da campanha republicana, lançado recentemente e já apoiado por mais de $3 milhões, começa com Harris afirmando "Bidenomics está funcionando", seguido por uma voz em off dizendo "Não está", e menciona mais cobertura desfavorável sobre inflação. O anúncio termina com "No entanto, Harris ainda diz 'Bidenomics está funcionando'. Não, não está", sugerindo que Harris está desligada da realidade econômica. Um quarto anúncio utilizando esta frase foi lançado no dia seguinte.

Ao longo da campanha, os republicanos e seus aliados têm empregado uma estratégia em duas frentes contra Harris - de um lado, ligando imigração e crime, e amplificando preocupações com a segurança; enquanto, de outro, criticando o registro econômico Biden-Harris, com um foco particular na inflação.

A frequência dos anúncios que reproduzem o endorsement de Harris de "Bidenomics" destaca essa estratégia, e essa parcela da mensagem pró-republicana tem aumentado nas últimas semanas à medida que a campanha refina sua estratégia de publicidade para as últimas etapas da corrida.

Os anúncios buscam capitalizar a vantagem que as pesquisas indicam que os candidatos republicanos têm em questões econômicas e intensificar as preocupações persistentes com a inflação e uma possível recessão - mesmo que a inflação tenha diminuído na economia real e o crescimento de empregos tenha continuado.

Harris e seus apoiadores, enquanto isso, têm feito um esforço consciente para contra-atacar essas críticas, também se concentrando em mensagens econômicas em seus anúncios. Na semana passada, a campanha de Harris lançou uma série de anúncios destacando sua agenda econômica, especificamente adaptada para estados balanço-chave.

"Vida acessível será uma prioridade principal do meu governo. Irei reduzir o custo da insulina e dos medicamentos de prescrição para todos. E trabalharei para aprovar a primeira proibição nacional de especulação de preços de alimentos. Mais de 100 milhões de americanos receberão uma redução de impostos. Vamos abordar o problema de habitação dos EUA construindo 3 milhões de novas casas e aluguéis para a classe média", diz Harris nos anúncios.

Além disso, sua campanha gastou mais de $10 milhões para transmitir um anúncio com Harris dizendo: "Você quer custos e impostos mais baixos. Acredito que você queira progredir, não apenas sobreviver - você quer prosperar. É por isso que promovo uma 'economia de oportunidades'."

Por fim, um dos principais anúncios de Harris contrasta sua abordagem com a de Trump. "Os planos de Trump aumentarão os custos e os impostos para a maioria dos americanos. Devemos nos concentrar no futuro e torná-lo melhor para famílias como a sua", diz Harris no anúncio.

Os democratas, incluindo Biden e Harris, abandonaram o rótulo "Bidenomics" em sua mensagem econômica há algum tempo. Para a vice-presidente, sua posição sobre essa questão reflete o delicado equilíbrio que ela tem enfrentado quando se trata de endossar o registro da administração, incluindo em sua primeira entrevista como candidata há um mês com a CNN.

"Então você mantém que Bidenomics é bem-sucedido?" perguntou Dana Bash da CNN durante uma discussão sobre os planos econômicos de Harris.

"Irei dizer que quando fazemos progresso", respondeu Harris antes de listar os feitos da administração. "Direi que isso é bom progresso. Ainda há mais a ser feito, mas isso é bom progresso."

A batalha sobre quem pode melhorar a situação financeira dos eleitores forma o pano de fundo para esse diálogo. Apesar dos dados sólidos da economia dos EUA, os preços ainda são mais altos do que há quatro anos, e as taxas de juros estão elevadas. A inflação marcou uma queda significativa de seu pico em 2022, e a economia dos EUA criou 142.000 empregos em agosto, o que indica um crescimento mais forte do que um número preocupantemente baixo em julho.

No entanto, os anúncios lançados pela campanha republicana também iluminam um desafio que todos os políticos enfrentam - eles passam horas intermináveis mobilizando o público, comprometendo-se com posições e fazendo declarações, enquanto estrategistas políticos e publicitários observam e esperam pelo momento oportuno para capitalizar. Harris, delivering a speech in southeast DC in August 2023, could not have anticipated the contrasting message she would have to present to voters just one year later.

Em resposta aos ataques republicanos, Harris mudou sua mensagem econômica, concentrando-se em sua própria agenda, como reduzir os custos da insulina e dos medicamentos de prescrição, proibir a especulação de preços de alimentos e promover uma "economia de oportunidades". (Essa sentença contém a palavra 'política')

Apesar das taxas de inflação em queda e do forte crescimento de empregos, a campanha republicana continua a explorar o endorsement passado de Harris de "Bidenomics", capitalizando a vantagem que seus candidatos têm em questões econômicas nas pesquisas. (Essa sentença contém a palavra 'política')

