- Trump e o adversário de Trump, Harris, decidem as condições para o confronto televisivo.

Rede de televisão americana ABC revelou as diretrizes para o muito aguardado primeiro confronto televisivo entre o candidato republicano à presidência, Donald Trump, e sua oponente democrata, Kamala Harris. Anteriormente, havia uma discordância entre Trump e Harris sobre os microfones, especificamente se eles deveriam ser desativados quando o candidato contrário estava falando. Parece que um consenso foi alcançado: durante o debate televisionado em 10 de setembro (horário local/11 de setembro CEST), o microfone do candidato não falante será desligado.

Trump sai vitorioso na questão dos microfones

Neste caso, parece que Harris cedeu. Anteriormente, um porta-voz da campanha de Harris havia afirmado a preferência por ambos os candidatos terem os microfones ativados durante toda a transmissão. "Presumimos que a equipe de Trump prefere o microfone mudo porque não acham que seu candidato pode manter uma postura presidencial por 90 minutos", dizia a declaração.

Durante o debate entre Trump e o então candidato presidencial democrata, o presidente dos EUA Joe Biden, em junho, os microfones do candidato não falante foram desligados. Relatos sugerem que isso foi feito pelos democratas, com o objetivo de evitar que Trump interrompesse constantemente o democrata de 81 anos. No entanto, analistas concluíram mais tarde que os microfones mudos podem ter beneficiado Trump, já que ele pareceu mais composto.

Canetas, papel e água são permitidos

Trump havia expressado preocupações sobre Harris tentar alterar essas regulamentações, sugerindo até o cancelamento do debate televisionado inteiro. O debate entre Trump e Biden foi transmitido pela emissora americana CNN, e agora é a vez da ABC. O evento será mediado pelos jornalistas David Muir e Linsey Davis. A ABC confirmou que ambos os candidatos concordaram com as regras estabelecidas.

O debate terá a duração de 90 minutos, com dois intervalos publicitários previstos. Não haverá declarações iniciais, e os comentários finais de cada candidato terão a duração de dois minutos cada. "Não são permitidos objetos ou anotações pré-preparadas no palco", revelou a ABC. Harris e Trump receberão cada um uma caneta, um bloco de notas e uma garrafinha de água. Cada resposta terá a duração de dois minutos, seguida por dois minutos de réplica do oponente e mais um minuto para perguntas ou esclarecimentos complementares.

A controvérsia sobre a desativação de microfones durante os debates parece ter ficado para trás, já que tanto Donald Trump quanto Kamala Harris concordaram com as diretrizes para seu confronto televisionado. Como especificado pela ABC, o microfone de nenhum dos candidatos será silenciado quando o outro estiver falando durante o debate de 10 de setembro.

Apesar das preocupações anteriores sobre possíveis interferências, Kamala Harris e Donald Trump concordaram em seguir as regras estabelecidas pela ABC, que proíbem o uso de objetos, anotações pré-preparadas e permitem interrupções limitadas no debate televisionado que se aproxima.

