Trump diz que nunca leu "Mein Kampf" e redobra a sua retórica anti-imigração

"É uma loucura o que se está a passar. Estão a arruinar o nosso país. E é verdade, estão a destruir o sangue do nosso país. É isso que estão a fazer. Estão a destruir o nosso país. Eles não gostam que eu diga isto", disse Trump.

"E eu nunca li 'Mein Kampf'. Eles disseram: 'Oh, Hitler disse isso'. De uma forma muito diferente'".

Em resposta a comentários semelhantes que Trump fez num comício em Durham, New Hampshire, no fim de semana, sobre os imigrantes "envenenarem o sangue do nosso país", a campanha de reeleição do Presidente Joe Biden disse que Trump "papagueou Adolf Hitler".

O comício de Trump ocorreu poucas horas depois de o Supremo Tribunal do Colorado o ter retirado das eleições estaduais de 2024, decidindo que ele não é um candidato presidencial elegível devido à "proibição de insurreição" da 14ª Emenda. A decisão, que ficará em suspenso até ao início do próximo ano, enquanto se aguarda o recurso para o Supremo Tribunal dos EUA, vem juntar-se à miríade de desafios legais que Trump terá de enfrentar durante o ano eleitoral.

Embora a campanha de Trump tenha dito que iria "apresentar rapidamente um recurso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos e um pedido simultâneo de suspensão desta decisão profundamente antidemocrática", Trump não mencionou a decisão durante o comício de terça-feira à noite, que marcou a sua quarta viagem ao estado este mês.

A intensificação da sua campanha assinala a importância que está a dar ao primeiro estado da nação em que se realizam as convenções do Partido Republicano, onde tem uma forte vantagem nas sondagens. Mas é exatamente essa vantagem que pode estar a trazê-lo de volta - ele está a tentar combater qualquer sentimento de complacência entre os apoiantes, disseram os seus conselheiros à CNN, e solidificar o seu estatuto de líder antes das próximas competições em New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul.

À medida que procura aumentar a participação da sua base, as visitas mais frequentes de Trump aos primeiros estados de votação têm sido acompanhadas de uma retórica cada vez mais dura - especialmente em relação à imigração - que tem suscitado fortes críticas por parte dos democratas e de alguns republicanos.

Noutro comício em New Hampshire, no mês passado, Trump usou a palavra "verme" para descrever os seus rivais políticos, atraindo uma ampla condenação, incluindo de Biden, que comparou os seus comentários à "linguagem que se ouvia na Alemanha nazi".

Fonte: edition.cnn.com