Trump defende que Israel realize ataques aéreos contra a infraestrutura nuclear do Irã.

Presidente republicano aspirante Donald Trump expressou apoio a um ataque israelense contra instalações nucleares iranianas. Durante um comício na Carolina do Norte, Trump sugeriu que a resposta inicial de Biden deveria ser "Eliminar o nuclear primeiro, depois lidar com o resto depois". Esse comentário foi em resposta à declaração de Biden sobre a possibilidade de um ataque israelense às instalações nucleares do Irã.

Em resposta à pergunta se ele apoiaria tal ação por parte de Israel, Biden disse na quarta-feira: "Minha resposta é não. Consultaremos com os israelenses sobre o próximo passo". Todos os países do G7 concordam que Israel tem o direito de retaliar contra o ataque de foguetes do Irã, com Biden acrescentando que a resposta deve ser proporcional.

Em seu evento em Fayetteville, Trump foi perguntado sobre seus pensamentos sobre o Irã e potenciais ataques. Ele respondeu: "Contanto que eles não ataquem as instalações nucleares, qual é o problema?" Trump criticou a resposta de Biden como incorreta, afirmando: "Não deveria esse ser o primeiro alvo? É a maior ameaça - armas nucleares".

Segundo grande ataque em meio ano

Trump acrescentou: "Se eles planejam fazer isso, eles farão", se referindo a Israel. "Descobriremos suas estratégias".

O Irã lançou um ataque de foguetes significativo contra Israel na noite de terça-feira, marcando o segundo ataque desse tipo em seis meses. O exército israelense, segundo seus relatórios, conseguiu interceptar uma grande parte dos cerca de 200 foguetes disparados pelo Irã.

O Irã retaliou à operação militar de Israel no sul do Líbano contra a milícia Hezbollah e o assassinato de seu líder Hassan Nasrallah. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu então afirmou que o Irã "cometeu um grande erro" com o ataque de foguetes e que eles "pagarão o preço".

Até recentemente, o ex-presidente Trump tinha ficado relativamente em silêncio sobre essa última escalada no Oriente Médio. Ele só lançou uma declaração forte no início da semana, atribuindo a culpa a Biden e à vice-presidente Kamala Harris pelo aumento das tensões.

Trump continuou sua crítica à postura de Biden sobre o programa nuclear do Irã, argumentando: "Dado o perigo representado pelo programa nuclear do Irã, não deveria a principal preocupação ser sua eliminação antes de abordar outros assuntos?" Em resposta ao recente ataque de foguetes do Irã contra Israel, ele sugeriu: "Se esses ataques continuarem a atingir Israel, então devemos reconsiderar nossa abordagem em relação às instalações nucleares do Irã".

