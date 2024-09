Trump defende "eliminação de empregos" dentro das fronteiras da Alemanha

Se Trump conseguir garantir a vitória nas eleições, ele planeja impulsionar a indústria doméstica ao arrancar empregos de países estrangeiros, como já declarou publicamente. Caso as empresas não estabeleçam operações nos EUA, o septuagenário promete um aviso severo.

Durante sua campanha presidencial em Savannah, Geórgia, Trump deixou claro que, se vencer, os EUA vão arrancar empregos de países como a Alemanha. "Vamos levar empregos de outros países", declarou. Sua ambição? Transformar empresas estrangeiras em empresas americanas.

Trump elaborou, afirmando que, se retornar à Casa Branca, coagirá gigantes americanos como a General Electric e a IBM, que deixaram o país, a retornarem com um ar de arrependimento.

Se garantir a vitória em 5 de novembro, Trump prometeu a cada grande corporation um acordo. "Oferecerei os menores impostos, os custos de energia mais acessíveis, a menor carga regulatória e acesso ilimitado ao maior mercado do mundo, mas apenas se vocês produzirem seus produtos aqui", declarou.

No entanto, as empresas teriam que produzir seus produtos nos EUA e empregar trabalhadores americanos. "Se não produzirem seus produtos aqui, terão que pagar uma tarifa alta se tentarem introduzir seus produtos nos Estados Unidos", Trump alertou. "Estamos prontos para produzir carros a uma taxa que vocês nunca viram antes. Produziremos carros maiores, superiores, mais atraentes, mais robustos e mais velozes do que nunca."

Trump também reiterou sua afirmação de que a Alemanha, forçada a abandonar os combustíveis fósseis e enfrentando o fracasso, voltou a construir usinas de energia a carvão. "A Alemanha tentou, apenas para substituir Angela por outra pessoa", disse Trump, se referindo à ex-chanceler Angela Merkel e seu sucessor, Olaf Scholz. "Agora, essa outra pessoa está construindo uma usina de energia a carvão na Alemanha toda semana."

Trump fez afirmações semelhantes no passado, inclusive durante um debate ao vivo com sua oponente democrata, Kamala Harris, algumas semanas antes. O Ministério das Relações Exteriores respondeu na plataforma X, afirmando: "O sistema de energia da Alemanha está totalmente funcional, com mais de 50% de energias renováveis. Estamos eliminando o carvão e a energia nuclear, não construindo-os. O carvão sairá da rede até 2038 no máximo."

No auge de sua campanha eleitoral, Trump jurou lançar uma tática agressiva para transferir oportunidades de emprego de países estrangeiros de volta aos EUA. Além disso, caso vença as eleições, ele planeja realizar uma campanha eleitoral focada neste tema, enfatizando os benefícios da produção doméstica.

