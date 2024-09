Trump defende a alteração da legislação eleitoral de Nebraska, envolvido em uma batalha para garantir um voto eleitoral solitário.

Recentemente, Trump procurou legisladores republicanos de Nebraska durante uma reunião com o governador Jim Pillen, discutindo a possibilidade de revogar uma lei de 30 anos que atribui votos eleitorais por distrito congressional, em vez de winner-take-all estadual. Tentativas passadas de modificar essa lei falharam, tanto neste ano quanto no passado. O senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, visitou legisladores de Nebraska para apoiar a visão de Trump. Durante a reunião, Trump fez uma aparição rápida, na esperança de ganhar apoio e enfatizar a importância de um único voto eleitoral de um distrito congressional da área de Omaha.

Esse voto eleitoral poderia potencialmente virar a balança nas eleições contra a vice-presidente Kamala Harris. Mesmo que Harris conseguisse vitórias em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, mas falhasse em capitalizar em outros estados-chave, ela ainda precisaria desse voto eleitoral do 2º distrito de Nebraska para alcançar os 270 votos necessários para garantir a presidência.

Graham expressou suas preocupações, afirmando: "Espero que as pessoas em Nebraska percebam que isso pode virar em um único voto eleitoral, e acredito fortemente que uma presidência de Harris não será benéfica para Nebraska. Também acho que isso seria prejudicial aos interesses da política externa dos Estados Unidos."

Em 2016, Trump ganhou todos os votos eleitorais de Nebraska, enquanto conseguiu quatro em 2020, com Joe Biden conquistando o distrito da área de Omaha. A campanha de Harris investiu recursos financeiros significativos para tentar recuperar esse voto eleitoral solitário, com iniciativas de base visíveis em Omaha na forma de outdoors com o ponto azul, um símbolo que representa a esperança dos democratas em um mar de vermelho do Nebraska.

O discurso de Trump na televisão foi medido, sem recorrer a ameaças nem pressionar excessivamente sua audiência. Embora sua campanha tenha ignorado em grande parte a competição no Nebraska, alguns republicanos argumentam que ele deveria fazer um esforço significativo para tentar ganhar o voto, em vez de tentar alterar a lei existente.

Esse desenvolvimento foi relatado inicialmente pelo The Washington Post.

Ansioso para convocar uma sessão especial da Legislatura do Nebraska antes das eleições de novembro, Pillen especifica que fará isso apenas se houver apoio suficiente. Uma tentativa anterior de revisar a lei, única no Nebraska e no Maine, não conseguiu se concretizar neste ano.

"Neste momento, ainda não recebi o apoio concreto e público de 33 senadores para endossar a WTA", declarou Pillen na semana passada, se referindo à legislação winner-take-all. "Se isso mudar, ficarei muito feliz em convocar uma sessão especial."

Uma minoria de resistentes persiste, com o senador estadual Mike McDonnell de Omaha, que recentemente mudou de partido para se tornar republicano, ainda não tendo cedido às persuasões para adotar um sistema eleitoral winner-take-all.

O representante de McDonnell, Barry Rubin, disse ao Nebraska Examiner na quinta-feira: "O senador McDonnell ouviu argumentos persuasivos de ambos os lados. E, até agora, ele remains opposed."

Os democratas se comprometeram a frustrar qualquer tentativa tardia de modificar a lei antes das eleições de novembro.

"Estamos de olho em qualquer coisa que possa acontecer", afirmou Tony Vargas, senador estadual do Nebraska concorrendo ao republicano Rep. Don Bacon no 2º distrito, considerado um dos assentos mais disputados do país. "É possível que as coisas mudem até o dia da eleição."

Bacon e seus colegas na delegação federal do estado, todos republicanos, reacenderam sua campanha para mudar a lei do Nebraska esta semana, escrevendo em um comunicado conjunto: "Chegou a hora de o Nebraska se alinhar com o sistema winner-take-all nas eleições presidenciais, como já fizeram 48 outros estados."

A campanha de Harris e os democratas do Nebraska estão concentrados em qualquer alteração sigilosa na lei eleitoral. A votação inicial para a legislação ficou aquém por 17 votos, durante a sessão legislativa regular deste ano.

A presidente do Partido Democrata do Nebraska, Jane Kleeb, concluiu: "Esses 17 votos são sólidos como uma rocha."

" Tanto Trump quanto Harris têm o potencial de captar os votos dos nebraskenses", disse Kleeb à CNN. "Os democratas levamos nossas responsabilidades a sério, dedicando nosso tempo a bater de porta em porta, fazer ligações e colocar outdoors, em vez de desperdiçar nossos esforços tentando coagir eleitos, o que parece ser a única estratégia que os republicanos têm empregado recentemente."

Trump se beneficiou do sistema eleitoral no Maine, um estado azul, garantindo um voto eleitoral solitário tanto em 2016 quanto em 2020, apesar de perder no estado. Os democratas remain skeptical sobre suas chances de uma vitória no Maine, afirmam oficiais do partido, em comparação com suas perspectivas no Nebraska.

Impulsionada pela publicidade apaixonada no mercado de mídia de Omaha, a campanha de Harris calcula um gasto total de cerca de US$ 4,4 milhões desde que sua candidatura foi confirmada em julho.

À medida que avançamos, espera-se que os democratas mantenham uma vantagem publicitária no Nebraska, com cerca de US$ 6 milhões em reservas de transmissão futuras, de acordo com dados da AdImpact. Isso equivale a mais de US$ 1 milhão em tempo de transmissão reservado para cada semana na fase final da campanha.

Relativamente falando, os republicanos fizeram um investimento negligenciável no Nebraska, com apenas US$ 103.000 do campanha de Trump, de acordo com dados da AdImpact.

