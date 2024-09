Trump continua a ser desenfreado, enquanto Harris carrega a responsabilidade de desempenhar de forma eficaz.

Com menos de seis semanas para a eleição presidencial dos EUA, a tensão é palpável. Donald Trump e os republicanos estão causando confusão, enquanto Kamala Harris e os democratas se apresentam como os defensores da racionalidade. As pesquisas estão empatadas, mostrando pouca diferença das eleições de 2016 e 2020.

Após o debate televisivo, as pesquisas mudaram cerca de 1%, dando a Kamala Harris uma ligeira vantagem de 2,2%. No entanto, a situação nos estados "cruciais" não é uniforme, com Donald Trump ganhando terreno em dois dos sete. Apesar das últimas semanas turbulentas dos republicanos, as intenções dos eleitores americanos permaneceram relativamente inalteradas, deixando-os com uma decisão crucial a tomar em seis semanas.

À medida que o dia da eleição, em 5 de novembro, se aproxima, uma tendência emerge: os republicanos estão cheios de descontentamento. Enquanto isso, os democratas estão executando uma campanha bem pensada, projetando uma imagem de razão e responsabilidade em contraste com um charlatão imprevisível. Embora haja um elemento de exagero nessa representação, ela contém um grão de verdade. Kamala Harris está se posicionando como a voz da razão, enquanto Donald Trump remains unchanged.

As pesquisas nos estados cruciais mostram uma disputa apertada entre os dois, com uma margem de erro aplicável em todos os casos. Embora Harris tenha ganhado terreno, sua vantagem é estatisticamente insignificante. A maior atenção da mídia nas últimas semanas pode ter ajudado a reduzir a diferença com Trump. Mas isso pode mudar, uma vez que eventos importantes, como convenções partidárias e debates, já concluíram.

No passado, Donald Trump jogou lama em seus oponentes durante campanhas eleitorais, revelando informações prejudiciais sobre Hillary Clinton em 2016 e o "laptop do inferno" do filho de Joe Biden em 2020. Com apenas seis semanas restantes, ele tem outra cartada na manga para desqualificar Harris? Embora as pesquisas nacionais sugiram uma posição pior para Harris, com sua vantagem de 2,2%, isso pode mudar com base em eventos futuros.

Aliado Acusatório de Trump

Desde que o presidente Biden anunciou que não concorreria à reeleição, a confiança de Donald Trump vacilou. Ele tropeçou durante o debate televisionado e enfrentou críticas por sua afirmação de que os requerentes de asilo haitianos comem animais de estimação como cães e outros animais. Isso desencadeou risadas de Kamala Harris e zombaria generalizada na mídia. Após o debate, 67% dos eleitores avaliaram o desempenho de Harris como bom, enquanto apenas 40% disseram o mesmo sobre Trump.

Essa história controversa sobre o consumo de animais de estimação foi supostamente orquestrada pela influenciadora de direita Laura Loomer. Trump convidou Loomer para se juntar a ele em uma cerimônia de comemoração do 11 de setembro. No ano passado, Loomer espalhou a teoria da conspiração de que os ataques de 11 de setembro foram uma "operação interna". Após a cerimônia, Loomer escreveu no X: "Os imigrantes haitianos não comem apenas gatos e cachorros. Eles comem PESSOAS". Trump prometeu impedir que os EUA se tornem um país de terceiro mundo, com Loomer alegando que muitos dos "invasores de Kamala" maltratarão animais.

Trump recentemente vem pressionando por um impasse orçamentário para ganho político, mas foi desencorajado pelo seu próprio partido no Congresso. Ele entrou em uma discussão pública com a cantora Taylor Swift depois que ela endossou Harris. Em eventos para cortejar eleitores judeus, ele afirmou que "pessoas judaicas" eram particularmente responsáveis por uma possível derrota nas eleições. Ele lamentou ter recebido apenas 24% dos votos judeus em 2020. Enquanto isso, Mark Robinson, um candidato controverso ao governo apoiado por Trump na Carolina do Norte, fez manchetes por suas postagens em um fórum pornográfico, onde se referiu a si mesmo como um "Nazi negro" e achou que a escravidão "não era ruim". A equipe de campanha de Robinson renunciou em resposta, mas Trump ainda não retirou seu apoio.

Harris permanece composta no meio do caos de seu oponente. Durante um comício no estado altamente disputado de Wisconsin, ela disse: "É a mesma estratégia antiga. Não é sobre divisão e ódio, mas sobre olhar para frente com otimismo: 'É hora de virar a página'. A maioria dos americanos tem mais em comum do que diferenças. É sobre construir comunidade e coalizões para mostrar que 'vamos ficar bem'. É por isso que tenho o apoio de democratas, independentes e até alguns republicanos: 'Estamos todos no mesmo barco'".

Kamala Harris vem falando há aproximadamente trinta minutos, uma tradição que ela vem mantendo desde que o presidente Joe Biden anunciou sua retirada da corrida presidencial e a designou como sua sucessora. Por outro lado, Trump transforma seus eventos em um espetáculo prolongado, sai do roteiro, conta histórias sobre os acontecimentos atuais e encerra por volta da marca de 90 minutos. Dividindo opiniões entre o público, alguns são atraídos por suas observações improvisadas, enquanto outros são desencorajados por suas divagações, exageros, distorções e falsidades. O campo republicano está determinado a mobilizar o maior número possível de eleitores após o sucesso de 2016, menos sobre persuadir os indecisos e mais sobre números brutos. Eles não têm muito mais a fazer. Regularmente, a equipe de campanha aconselha Trump a ficar no roteiro, se concentrar em tópicos-chave, como inflação, políticas do Oriente Médio e potenciais conflitos, para não se auto-sabotar. Mas Trump é Trump, e o público americano alega estar bem familiarizado com suas trapalhadas: quase 90% deles afirmam já ter formado uma opinião sobre ele, o que torna difícil para ele se auto-destruir.'inverse, 25% dos eleitores dizem precisar de mais informações sobre Harris, o que pode influenciar o resultado da eleição.

No meio da batalha política, os apoiadores de Donald Trump continuam a apoiá-lo apesar de suas declarações controversas, como sua afirmação sobre os requerentes de asilo haitianos e seu convite à Laura Loomer, conhecida por espalhar teorias da conspiração.

Apesar de enfrentar críticas e contestação, Donald Trump continua a defender ações controversas, como ameaçar um impasse orçamentário e apoiar candidatos controversos como Mark Robinson, que fez comentários inflamatórios em um fórum de pornografia.

