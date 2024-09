Trump continua a atacar o estado psicológico de Harris, como alguns aliados republicanos defendem seu foco em questões primárias.

Joe Biden parece estar apresentando declínio cognitivo, sugerindo, infelizmente, que, em minha opinião, Kamala Harris pode ser intrinsecamente desonesta," declarou o ex-presidente em uma reunião em Erie, Pensilvânia, no domingo, reiterando críticas feitas na noite anterior em Prairie du Chien, Wisconsin, onde declarou: "Kamala está cognitivamente incapacitada."

Atacando Harris pela crise migratória em ascensão durante a administração de Biden, Trump expressou sua opinião no sábado, afirmando: "Considerando a situação, apenas uma pessoa com dificuldades cognitivas permitiria que tal cenário se desenrolasse em nosso país."

No domingo de manhã, alguns republicanos pediram a Trump que se concentrasse nos assuntos principais - uma demanda que tem sido consistentemente expressa durante sua terceira campanha presidencial.

O senador Lindsey Graham, aliado próximo de Trump, falou com Jake Tapper, da CNN, no "State of the Union", afirmando que não acredita que Harris esteja cognitivamente incapacitada, mas sim "extremamente liberal".

"Eu sugeriria ao presidente Trump que, quando as pessoas avaliam a situação atual, confiam nele em questões econômicas, controle de fronteira, inflação e política externa por grandes margens. Concentre-se nelas", aconselhou o republicano da Carolina do Sul.

"Não estou sugerindo que ela é louca. Estou dizendo que seu partido, suas ideologias, são loucas", acrescentou Graham sobre Harris, após sua crítica à política de fronteira dela.

O líder da maioria da Câmara, Tom Emmer, que tem trabalhado com o governador de Minnesota, Tim Walz, para preparar o senador JD Vance para o debate vice-presidencial de terça-feira, afirmou: "Devemos nos ater aos assuntos" quando questionado sobre a declaração de Trump de que Harris é "mentalmente deficiente".

Mais tarde, quando questionado se considerava a vice-presidente "mentalmente deficiente", Emmer respondeu: "Kamala Harris não é a escolha certa para a América."

O ex-governador de Maryland, Larry Hogan, um crítico proeminente de Trump que recusou o endorsement do ex-presidente em sua campanha ao Senado, respondeu aos ataques de Trump contra Harris, afirmando: "Os comentários depreciativos de Trump não only são insultuosos para a vice-presidente, mas também para pessoas com deficiências mentais reais."

Hogan acrescentou ainda: "Por anos, tenho dito que a retórica divisiva de Trump é desnecessária."

No entanto, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, um apoiador de Trump apesar de sua relação tensa, recusou-se a condenar os insultos de Trump contra Harris durante uma entrevista com Manu Raju, da CNN, no "Inside Politics".

"Alguém estaria mentalmente estável o suficiente para permitir 13.000 assassinatos em seu próprio país?" disse o republicano da Califórnia, citando uma estatística contestada que tem sido manipulada e mal utilizada por legisladores republicanos e comentaristas conservadores como prova da suposta incompetência de Harris na gestão da política migratória.

Em resposta aos recentes comentários de Trump sobre Harris, Steven Cheung, diretor de comunicações da campanha de Trump, afirmou: "Kamala Harris é completamente inadequada para servir como presidente" e passou a atacar sua posição sobre imigração.

A CNN entrou em contato com a campanha de Harris para comentários sobre os recentes comentários de Trump. Sarafina Chitika, porta-voz da campanha, respondeu ao discurso de Trump no sábado em um comunicado, afirmando: "Donald Trump finalmente está dizendo a verdade aos eleitores: ele não tem nada de 'inspirador' a oferecer ao povo americano, apenas escuridão."

Sarah Davis, Aileen Graef, Kate Sullivan, Jeff Zeleny, Ali Main, Rashard Rose e Daniel Dale contribuíram para esta reportagem.

No meio do atual debate político, alguns críticos têm expressado preocupações sobre a maneira como Kamala Harris está lidando com certos assuntos, como a política migratória.

Apesar das opiniões expressas sobre as habilidades de Harris, o ex-presidente Trump continua a acusá-la de declínio e incapacidade cognitiva, gerando controvérsia no cenário político.

Leia também: