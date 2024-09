- Trump contesta as acusações contra ele.

O ex-Presidente dos EUA Donald Trump mantém sua posição de 'inocente' após o lançamento de uma nova acusação na trial federal de suposta fraude eleitoral, como indicado em documentos apresentados por sua equipe jurídica. O documento indica que Trump está renunciando ao seu direito de comparecer à audiência de acusação, permitindo que seus advogados entrem com uma 'inocência' em seu nome.

A nova acusação é uma consequência da decisão do Supremo Tribunal

A acusação revisada, elaborada pela equipe do procurador especial Jack Smith, decorre da decisão de julho do grupo conservador do Supremo Tribunal que concede imunidade a Trump por certas ações oficiais. Para manter o progresso no caso, Smith e sua equipe foram obrigados a revisar a acusação contra Trump, dada essa decisão sem precedentes.

Trump havia anunciado anteriormente sua 'inocência' durante sua audiência de acusação no ano passado, então essa última ação não surpreende. O ex-candidato republicano à presidência continua a denegrir qualquer processo legal contra ele como uma "campanha difamatória motivada politicamente".

As acusações permanecem consistentes

Apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Como presidente na época, Trump tentou anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e converter sua derrota para o democrata Joe Biden em uma série de vitórias.

Trump foi posteriormente acusado de crimes federais em Washington, D.C. A nova acusação pode ser mais curta, mas as quatro acusações contra ele permanecem inalteradas. Trump é acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos, além de conspiração para obstruir uma investigação oficial, entre outros.

O Comitê, referindo-se ao grande júri ou aos promotores, havia tomado uma decisão sobre as acusações federais contra Trump antes do lançamento da nova acusação. Independentemente das modificações na acusação revisada, a posição de 'inocente' de Trump permanece inalterada.

Apesar da mudança na acusação, o Comitê manteve sua decisão de que Trump não é culpado de qualquer irregularidade em relação às acusações federais originais.

