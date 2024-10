Trump contesta a divulgação de elementos específicos em um esboço substancial de Jack Smith, apresentando novas evidências em seu caso eleitoral.

Em uma apresentação legal na terça-feira, o candidato à presidência do Partido Republicano apresentou o argumento para mais redações em um documento apresentado por Smith, que fornecerá a visão mais abrangente até agora do caso do prosecutor que acusa Trump de infringir a lei enquanto tentava subverter os resultados das eleições de 2020, que foi arquivado sob (sic).

O objetivo desta apresentação é convencer o juiz presidente do caso e os tribunais superiores de que o caso de Smith pode suportar escrutínio de acordo com a recente decisão do Supremo Tribunal, que concedeu a Trump algum nível de imunidade presidencial em processos legais.

A apresentação de imunidade é prevista para oferecer a conta mais detalhada até agora do caso contra Trump - um argumento legal de quase 200 páginas que entrelaça a investigação do Departamento de Justiça sobre a eleição de 2020 em uma narrativa coerente, semelhante a uma declaração de abertura em um julgamento. A atual disputa sobre a redação deste breve é significativa, pois pode determinar quanto informações o público obterá sobre a investigação federal de subversão eleitoral, especialmente se uma possível vitória de Trump em novembro pode potencialmente deter a acusação.

Trump discorda da divulgação pública de certos elementos no breve ainda confidencial, afirmando em sua apresentação de terça-feira que "os motivos primitivos que levam a equipe do Procurador Especial a distribuir declarações de testemunhas que eles anteriormente procuraram confinar são tão claros quanto inapropriados."

"O escritório deseja que seu manifesto politicamente motivado se torne público, indo contra o Manual de Justiça e as normas do Departamento de Justiça há muito estabelecidas em casos não envolvendo o Presidente Trump, nas últimas semanas das eleições presidenciais de 2024, durante as quais o voto antecipado já começou em todo os EUA", afirmou Trump.

A juíza federal dos Estados Unidos Tanya Chutkan atualmente decide sobre a extensão do lançamento público do brief dos procuradores, seguindo suas próprias sugestões de redações, que eles submeteram sob selo junto com uma versão não redigida.

A apresentação é esperada para revelar novas evidências contra Trump, como os depoimentos dados por várias testemunhas nas audiências do grande júri. Fontes sugerem que as redações propostas são mínimas, omitindo informações da fonte e nomes de testemunhas enquanto preservam os detalhes do que eles testemunharam para consumo público.

Trump se opõe a alguns aspectos da divulgação na apresentação de imunidade de Smith, afirmando que as redações propostas não "atendem adequadamente às preocupações de privacidade e segurança" que foram o foco de uma disputa de redação nesta primavera no caso de documentos classificados do procurador especial na Flórida.

Trump solicita redações para "os títulos e posições dos testemunhas que não são especificamente nomeados no Indictamento Suplementar" e também insiste que os procuradores sejam obrigados a fornecer uma justificativa para a publicização das declarações que as testemunhas fizeram durante a investigação, que estão incluídas em seu breve.

Quando Smith submeteu o breve selado na semana passada, ele defendeu as redações propostas como mantendo um equilíbrio entre proteger testemunhas e garantir o acesso público ao caso.

As implicações políticas deste breve redigido têm gerado debates acalorados, já que a equipe de Trump argumenta que o lançamento dos títulos e posições das testemunhas e a justificativa por trás da publicização de suas declarações pode potencialmente influenciar as eleições upcoming. Esta é uma parte crítica da política em torno do caso, já que a transparência e a proteção das testemunhas são ambas considerações significativas.

