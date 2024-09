- Trump acusa Harris de ser responsável pela controvérsia de Friedhof

A estratégia esperada para comemorar o terceiro aniversário de um ataque das tropas dos EUA teria sido: Donald Trump fez uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington com familiares de soldados falecidos. No entanto, em vez de ganhar apoio e votos, uma controvérsia surgiu. Trump ficou indignado e critica Kamala Harris.

"Não houve caos no Cemitério Nacional de Arlington," Trump desabafou em sua plataforma Truth Social, direcionando sua raiva para sua rival na campanha presidencial. "Ela fabricou isso para desviar a atenção dela e de Biden da responsabilidade pelo desastre no Afeganistão," ele acusou. "Eles não tiveram altercações ou problemas, apenas mentes perturbadas entre aqueles que buscam destruir o país," ele afirmou.

A Equipe de Trump Reage

Essa explosão se refere a um evento que o Exército dos EUA confirmou posteriormente. A controvérsia em torno da visita de Trump, amplamente documentada com fotos, decorre de um problema fundamental: ela nunca deveria ter ocorrido. A lei dos EUA e o protocolo do Pentágono proíbem expressamente o uso de visitas a cemitérios nacionais para fins políticos. A fotografia e a filmagem só são permitidas para a equipe do cemitério. Quando eles perceberam, tentaram informar a equipe de Trump. Foi então, supostamente, que o suposto conflito que Trump culpa Harris ocorreu.

Um funcionário tentou esclarecer as regras para a equipe de Trump e foi supostamente empurrado para o lado, de acordo com uma declaração do Exército fornecida à "NBC". "O funcionário manteve uma atitude profissional, como se espera no cemitério, e evitou qualquer piora," o Exército esclareceu. O funcionário optou por não recorrer a ações legais.

A equipe de Trump nega essa versão dos fatos. "Isso é categoricamente falso, e a pessoa está mentindo," disse o porta-voz de Trump, Steven Cheun, à "NBC". "Do meu ponto de vista como testemunha, o funcionário iniciou contato físico que não foi nem necessário nem adequado," Cheun afirmou. A pessoa "claramente sofreu uma crise psicótica," disse outro porta-voz à "NPR". Uma afirmação incomum, considerando que Trump inicialmente negou qualquer incidente semelhante.

Não vou me envolver em uma discussão acalorada sobre o incidente no Cemitério Nacional de Arlington. Independentemente de qual versão dos fatos seja verdadeira, é claro que a visita deveria ter sido uma homenagem respeitosa, não um comício político.

