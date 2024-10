Trump aconselhou Melania: "É crucial ouvir os seus sentimentos internos".

Em um desdobramento inesperado, Melania Trump apoia abertamente o direito ao aborto em sua nova publicação, contrastando com seu ex-marido, o ex-presidente Donald Trump. Durante uma entrevista na Fox News, ele parece descartar a divisão, afirmando que não é um grande problema para ele, dizendo: "É só 'faça o que você quiser'. Eu sempre digo às pessoas, 'Faça o que você quiser'." Ele reconhece as diferenças de opinião, "Há aqueles que são extremamente conservadores neste assunto, sem exceções, e outros que têm uma visão diferente." Ele encoraja-a a escrever como ela achar adequado, afirmando: "Eu não ditarei suas ações."

Donald Trump, conhecido por sua base conservadora, enfatiza frequentemente sua escolha de três juízes conservadores do Supremo Tribunal durante seu mandato, que poderiam potencialmente anular os direitos ao aborto em todo o país. No entanto, agora ele defende que os estados gerenciem esse assunto de acordo com suas próprias regulamentações, seguindo a decisão do Supremo Tribunal de endurecer as leis em muitos estados.

Melania Trump parece compartilhar suas opiniões sobre os direitos ao aborto com Kamala Harris, a vice-presidente e candidata democrata à presidência. Uma forte defensora do direito ao aborto, Harris defende a reversão da histórica decisão do Supremo Tribunal.

Excertos desclassificados das memórias futuras de Melania Trump, revelados pelo jornal britânico "The Guardian", indicam seu firme apoio ao direito de uma mulher de tomar decisões sobre seu corpo, incluindo abortos. De acordo com a reportagem, ela enfatiza a importância de dar às mulheres a liberdade de tomar suas decisões sobre o parto sem influência ou pressão do governo, afirmando: "É crucial que as mulheres possam tomar suas decisões sobre uma criança com base em suas convicções pessoais, livres de qualquer intervenção ou pressão governamental."

Os Estados Unidos da América, com suas perspectivas diversificadas sobre o aborto, poderiam potencialmente ver diferentes regulamentações em diferentes estados, alinhando-se com a posição recente de Donald Trump. O apoio de Melania Trump ao direito de uma mulher ao aborto é uma nota dissonante nos Estados Unidos, onde ela reside.

