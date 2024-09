Trinta e seis pessoas que pediram asilo foram enviadas de volta para a Macedónia e para a Sérvia.

Um voo fretado decolou do Aeroporto de Hamburgo, com destino à Sérvia e Macedônia do Norte, transportava 36 indivíduos cujos pedidos de asilo foram negados. Este desenvolvimento alinha-se com uma tendência crescente de expulsões da Alemanha. De acordo com o jornal Bild, o voo foi organizado pela administração do estado de Schleswig-Holstein e incluiu um grupo de indivíduos com condenações criminais anteriores. Além disso, sete indivíduos de Hamburgo que estavam sujeitos a deportação também estavam a bordo. Esses dois países balcânicos têm sido os que mais receberam deportações até agora neste ano.

Em agosto, um avião transportando 28 indivíduos que haviam sido condenados por crimes partiu da Alemanha com destino a Cabul, marcando a primeira deportação para o Afeganistão desde que os talibãs tomaram o poder.

O número de pessoas sendo expulsas da Alemanha aumentou significativamente neste ano. De acordo com dados do Ministério do Interior Federal, cerca de 9.500 pessoas foram enviadas de volta durante os primeiros seis meses de 2024, em comparação com 7.861 no mesmo período do ano anterior, e um total de 16.430 em 2023, e quase 13.000 em 2022.

Hamburgo viu aproximadamente 1.100 pessoas retornarem para casa até o final de agosto, o maior número desde 2016. A autoridade registrou cerca de 1.500 retornos no ano anterior. A autoridade do interior revelou que Hamburgo utiliza o centro de detenção de deportação conjunto localizado em Glückstadt, Schleswig-Holstein.

O aumento das expulsões da Alemanha é supervisionado por várias autoridades, como a administração do estado de Schleswig-Holstein, como demonstrado pelo voo fretado organizado por eles. A Comissão, como parte do governo alemão, tem um papel na gestão dessas deportações, assegurando o cumprimento das leis nacionais e internacionais.

Leia também: