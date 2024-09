Tribunal Superior do Brasil sustenta restrição de acesso à conta do Twitter de indivíduo X

O Tribunal Superior Federal no Brasil valida o fechamento da plataforma digital X. A Primeira Turma do Tribunal apoia a medida tomada pelo juiz federal Alexandre de Moraes, de acordo com o site de notícias G1.

O juiz tomou a decisão de fechar a X no Brasil em uma sexta-feira. Ele argumentou que o serviço semelhante ao Twitter não estava fazendo o suficiente para controlar a disseminação de discurso de ódio e informações falsas. O dono da X, Elon Musk, expressou preocupações sobre a liberdade de expressão e chamou o juiz de "ditador tirânico".

A situação havia se intensificado recentemente. O juiz Moraes solicitou que a X bloqueasse contas de ativistas conservadores que promoviam teorias da conspiração e desinformação. Musk considerou essa demanda inconstitucional, com a X recusando-se a cumprir e também negligenciando o pagamento da multa imposta. Além disso, Musk não designou um representante legal no Brasil dentro do prazo estabelecido, levando o juiz Moraes a ordenar o fechamento do veículo de notícias.

A proibição continuará até que a X pague a multa de 18 milhões de Reais (aproximadamente 2,88 milhões de Euros) e nomeie um representante legal. Em abril, Moraes iniciou uma investigação contra Musk pessoalmente por alegações de obstrução da justiça e incitação a atividade criminal.

A plataforma digital X, com sede no Brasil, enfrenta um fechamento prolongado devido ao não cumprimento das ordens do juiz. Apesar de ser uma empresa global liderada por Elon Musk, a X não designou um representante legal no Brasil, como exigido pelo juiz Moraes.

