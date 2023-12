Tribunal revive caso que contesta a política estatal que permite às raparigas trans competir em desportos femininos do ensino secundário

O Tribunal de Recurso do 2º Circuito dos Estados Unidos decidiu na sexta-feira que o processo deveria regressar ao tribunal distrital para apreciação. Na decisão de 48 páginas, o tribunal disse que os demandantes têm o direito legal - conhecido como posição - necessário para mover a ação e apresentaram evidências suficientes para buscar danos monetários.

A ação foi movida em 2020 em nome de Selina Soule, Chelsea Mitchell, Alanna Smith e Ashley Nicoletti, que na época eram atletas do ensino médio. Eles alegaram em seu processo que a política da Connecticut Interscholastic Athletic Conference (CIAC) era uma violação do Título IX, que proíbe a discriminação com base no sexo.

Em seu processo, os corredores disseram que permitir que meninas transgêneros participem do atletismo feminino é uma violação do Título IX porque coloca "estudantes que nasceram mulheres" em desvantagem, já que eles têm menos oportunidades de vencer e receber reconhecimento público do que estudantes transgêneros do sexo feminino.

Na decisão de sexta-feira, o tribunal referiu que os juízes não estavam a decidir se as queixas do queixoso relativas ao Título IX tinham algum mérito ou se teriam direito à indemnização que pretendiam. No entanto, a decisão declara que o tribunal distrital deve ponderar se os queixosos têm uma queixa válida ao abrigo do Título IX.

Um juiz do tribunal distrital federal havia encerrado o caso em abril de 2021, dizendo que o pedido das meninas para bloquear a política era discutível porque os dois atletas transgêneros mencionados no processo se formaram em 2020 e não havia "nenhuma indicação" de que os demandantes competiriam novamente contra atletas transgêneros no estado.

No ano passado, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do Segundo Circuito confirmou a decisão do tribunal inferior e disse que a alegação dos queixosos de que a política da CIAC os colocava em desvantagem competitiva era infundada.

Roger Brooks, advogado sénior da Alliance Defending Freedom, a organização conservadora sem fins lucrativos que representa os queixosos, aplaudiu a decisão do tribunal de recurso e disse que os seus clientes merecem ter acesso a uma concorrência justa.

Brooks disse em declaração à CNN que a política da CIAC "degradou" as realizações de seus clientes e "marcou seus registros atléticos".

"O 2º Circuito en banc estava certo em permitir que essas mulheres corajosas apresentassem seu caso sob o Título IX e estabelecessem o registro correto", disse Brooks.

A União Americana pelas Liberdades Civis e a Fundação ACLU de Connecticut descreveram a decisão como "estreita e técnica". Os grupos defenderam a política de Connecticut no tribunal e representam dois atletas transgéneros que se juntaram ao processo.

"A decisão estreita de hoje estabelece uma base forte para que os tribunais distritais rejeitem essas reivindicações sem fundamento sobre os méritos. Estamos ansiosos para continuar nossa luta por igualdade e justiça para todas as meninas, cisgênero e transgênero", disseram os grupos em uma declaração conjunta.

