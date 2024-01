Tribunal federal de recursos impede a administração Biden de aplicar orientações destinadas a proteger o acesso ao aborto no Texas

As orientações do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA afirmam que os prestadores de serviços médicos que são obrigados a prestar cuidados de emergência a pacientes grávidas, independentemente da sua capacidade para os pagar, ao abrigo de uma lei de 1986, devem também prestar serviços de aborto em situações de risco de vida ou de salvamento da saúde e serão protegidos se essas acções violarem a legislação estatal.

Foi um dos ataques preventivos da administração em resposta à decisão do Supremo Tribunal dos EUA de anular o acórdão Roe v. Wade em 2022.

O Texas contestou a orientação no tribunal federal. Um juiz no ano passado impediu o HHS de aplicar a orientação no Texas ou contra membros da Associação Americana de Obstetras e Ginecologistas Pró-Vida ou das Associações Médicas e Odontológicas Cristãs.

"A questão que se coloca perante o tribunal é se a EMTALA, de acordo com as orientações do HHS, obriga os médicos a efectuarem abortos quando esse é o tratamento estabilizador necessário para uma situação de emergência médica. Não é o caso. Por conseguinte, recusamo-nos a alargar o âmbito da EMTALA", afirmou um painel de três juízes do Tribunal de Recurso do 5.º Circuito dos EUA numa decisão unânime.

Os juízes que emitiram a decisão de terça-feira foram todos nomeados por presidentes republicanos.

Fonte: edition.cnn.com