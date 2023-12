Tribunal de recurso permite a entrada em vigor da lei da Califórnia que restringe o porte de arma em locais públicos

A lei - Senate Bill 2 - tinha sido bloqueada na semana passada por uma injunção do Juiz Distrital Cormac Carney, mas um painel de três juízes apresentou uma ordem no sábado bloqueando temporariamente essa injunção, abrindo caminho para que a lei entrasse em vigor.

O tribunal emitiu uma suspensão administrativa, o que significa que os juízes de recurso não consideraram os méritos do caso, mas adiou a ordem do juiz para dar ao tribunal mais tempo para considerar os argumentos de ambas as partes. "Ao conceder uma suspensão administrativa, não pretendemos restringir de forma alguma a consideração do mérito destes recursos pelo painel de mérito", escreveram os juízes.

A lei, que faz parte de uma série de medidas de controlo de armas assinadas pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, em setembro, aplica-se a quem tem licença de porte de arma. Quando assinou as leis sobre armas em setembro, Newsom citou tiroteios em todo o país que deixaram mais de 100 pessoas mortas nas 72 horas anteriores à assinatura.

De acordo com a nova lei, as pessoas não poderão ter armas de fogo escondidas em vários locais da Califórnia, incluindo locais de culto, bibliotecas públicas, parques de diversões, jardins zoológicos e eventos desportivos. A California Rifle and Pistol Association e a Gun Owners of America, entre outros queixosos, contestaram a legislação. O juiz Carney concordou com os queixosos que a nova lei é demasiado abrangente, afirmando na sua injunção que "transforma quase todos os locais públicos da Califórnia em 'locais sensíveis'".

Carney classificou a extensão da nova lei como "abrangente, repugnante para a Segunda Emenda e abertamente desafiadora da Suprema Corte".

Numa declaração após a decisão de Carney, o governador disse que os locais onde o porte oculto seria proibido pela nova lei são espaços "que deveriam ser seguros para todos".

"Esta decisão chama escandalosamente de 'repugnantes' os esforços de segurança de armas apoiados em dados da Califórnia", disse Newsom anteriormente à CNN. "O que é repugnante é esta decisão, que dá luz verde à proliferação de armas nos nossos hospitais, bibliotecas e parques infantis - espaços que deveriam ser seguros para todos."

A CNN contactou o Gabinete do Procurador-Geral da Califórnia e o advogado principal dos queixosos, na tarde de sábado, para obter comentários.

Zoe Sottile, Nouran Salahieh, Cindy Von Quednow e Josh Campbell da CNN contribuíram para este relatório.

