Tribunal de recurso nega tentativa de Trump de adiar julgamento civil de E. Jean Carroll

Numa breve decisão judicial emitida no final da semana passada, um painel de três juízes do Tribunal de Recurso dos EUA para o Segundo Circuito negou a moção de Trump sem entrar em pormenores.

Trump pediu ao tribunal de recurso para adiar o julgamento depois de ter perdido uma tentativa anterior de utilizar a imunidade presidencial como defesa contra as alegações de difamação. Disse que precisava de mais tempo para considerar as suas opções, incluindo a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal dos EUA. Ainda pode fazê-lo, mas teria de agir rapidamente, uma vez que o julgamento por difamação está marcado para começar a 16 de janeiro.

Uma porta-voz de Trump não pôde ser contactada de imediato.

No mês passado, o Segundo Circuito decidiu que Trump não podia usar a imunidade presidencial para se defender da acusação de difamação apresentada por E. Jean Carroll porque esperou demasiado tempo para dizer que queria usá-la, confirmando uma decisão do juiz do tribunal de primeira instância.

Carroll processou Trump duas vezes, inicialmente por difamação em 2019, quando Trump, como presidente, negou sua alegação de que ele a estuprou em uma loja de departamentos de Nova York em meados da década de 1990. Ela entrou com um segundo processo em 2022 sob a Lei de Sobreviventes Adultos, que reabriu a janela para abrir processos civis de agressão sexual, para a agressão e para declarações que ele fez naquele ano, bem depois de deixar o cargo. O julgamento do processo de 2019 foi retido em desafios legais.

No ano passado, um júri considerou que Trump agrediu sexualmente Carroll e difamou-a nas suas declarações de 2022. Esse júri concedeu a Carroll US $ 5 milhões. Trump está a recorrer do veredito.

No julgamento do próximo mês, o júri será solicitado a decidir quanto em danos Trump deve pagar a Carroll por suas declarações de 2019.

Trump não compareceu ao primeiro julgamento.

Além disso, os advogados de Trump moveram para bloquear o júri no segundo julgamento de ver o vídeo do depoimento de Trump que foi reproduzido no primeiro julgamento. No vídeo, Trump confunde Carroll numa fotografia com a sua segunda mulher, Marla Maples, chama a Carroll um "maluco" e diz que "historicamente" as celebridades podiam agarrar mulheres: "Se olharmos para os últimos milhões de anos, acho que isso tem sido em grande parte verdade. Nem sempre, mas em grande parte é verdade. Infelizmente ou felizmente". Os advogados de Carroll dizem que Trump está incluído na lista de testemunhas, pelo que o seu depoimento não deve ser reproduzido.

Os advogados de Carroll opõem-se, escrevendo ao juiz: "Já ouvimos esta canção antes". Trump também foi incluído como potencial testemunha no primeiro julgamento, mas não depôs. Os advogados de Trump afirmam que podem continuar a utilizar o vídeo no seu caso. O juiz ainda não se pronunciou sobre essa disputa.

Fonte: edition.cnn.com