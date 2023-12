Tribunal de recurso anula a condenação do ex-deputado Jeff Fortenberry por mentir sobre donativos

As condenações de Fortenberry em 2022 por três acusações de crime foram baseadas em alegações de que ele mentiu em duas reuniões separadas com o FBI, dizendo que não tinha conhecimento de quaisquer contribuições ilegais para a sua campanha de reeleição de 2016 feitas por um cidadão estrangeiro.

O tribunal de recursos concluiu por unanimidade que os promotores erroneamente acusaram Fortenberry em Los Angeles, onde a investigação financeira da campanha foi baseada, em vez de Nebraska ou Washington, DC - onde Fortenberry se encontrou e supostamente mentiu para os agentes.

"O julgamento de Fortenberry teve lugar num Estado onde não foi cometido qualquer crime e perante um júri proveniente da vizinhança das agências federais que investigaram o arguido", escreveu o juiz James Donato num parecer, acrescentando que "este resultado estranho não pode ser comparado com a Constituição".

"As condenações de Fortenberry são anuladas para que ele possa ser julgado novamente, se for o caso, num local adequado", escreveu.

Ainda não está claro se o Departamento de Justiça vai julgar Fortenberry novamente. Se o decidirem fazer, os procuradores federais terão de apresentar queixa no Nebraska ou em Washington, DC, recomeçando efetivamente o caso.

O gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Estamos satisfeitos com a decisão do Nono Circuito", disse Fortenberry numa declaração à CNN na terça-feira. "Celeste e eu gostaríamos de agradecer a todos os que nos apoiaram e nos apoiam com a sua bondade e amizade."

Fortenberry demitiu-se do cargo no ano passado depois de ter sido condenado, dizendo na altura que "já não podia servir efetivamente". O antigo congressista nunca foi acusado de violar as leis eleitorais federais.

Fonte: edition.cnn.com