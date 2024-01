Tribunal de recurso adia criação de tribunal estatal na capital maioritariamente negra do Mississippi

A CNN obteve uma ordem apresentada no domingo pelo Tribunal de Recurso dos Estados Unidos para o Quinto Circuito que concede uma suspensão administrativa temporária até ao meio-dia de sexta-feira.

Está marcada para quarta-feira uma audiência com o juiz Henry Wingate, que no domingo indeferiu os pedidos de suspensão da criação do tribunal estatal e escreveu na sua decisão: "Este tribunal não sabe por que razão o sistema de justiça criminal de Jackson se encontra na situação deplorável em que se encontra, com uma agenda superlotada que exige que os arguidos abandonem qualquer noção de uma disposição rápida".

O juiz recusou um pedido para suspender a promulgação da nova lei com base no facto de nenhum dos queixosos ter demonstrado de que forma seriam pessoalmente prejudicados pela nomeação dos novos juízes. O despacho do juiz não abordou a questão de fundo das alegações dos queixosos sobre a motivação racial da lei.

Oprojeto de lei 1020 da Câmara, que o governador Tate Reeves sancionou em abril de 2023, impediria os residentes de Jackson de eleger juízes dentro dos limites de um distrito criado pelo estado chamado " Distrito de Melhoria do Complexo do Capitólio", que inclui o edifício do Capitólio do estado, o centro da cidade e a Universidade Estadual de Jackson.

O projeto de lei permitiria ao presidente do Supremo Tribunal nomear juízes e ao Procurador-Geral nomear procuradores. A CNN noticiou anteriormente que ambos os funcionários são brancos e conservadores, em contraste com os 82% de residentes negros ou afro-americanos da cidade, de acordo com os últimos dados do Gabinete do Censo dos EUA, que historicamente têm votado maioritariamente em candidatos liberais.

"Agradecemos a ponderação e a ordem do juiz Wingate", afirmou um porta-voz da Procuradora-Geral do Mississippi, Lynn Fitch, numa declaração à CNN. "Estaremos preparados para defender esta lei em recurso e para cumprir nossos deveres para ajudar a proteger o povo de Jackson do crime sufocante e sufocante que assola a cidade."

Em abril de 2023, a NAACP entrou com uma ação em um Tribunal Distrital dos EUA contra Reeves, Fitch e um punhado de outros líderes no estado. O processo chamou partes da lei HB 1020 de "esquema racialmente discriminatório sobre Jackson, Mississippi, com sua população majoritariamente negra".

A CNN contactou Reeves para comentar o assunto, bem como o presidente da Câmara de Jackson e a NAACP.

