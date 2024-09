Tribunal de Contas: Desafios em torno do novo imposto da UE sobre o plástico

De acordo com o Tribunal de Contas da União Europeia, a taxa sobre embalagens plásticas não recicladas introduzida em 2021 não está sendo supervisionada de forma efetiva. Esta falta de fiscalização pode abrir caminho para práticas ambientais inadequadas, como sugerido em um recente relatório da instituição.

O relatório sugere que se o lixo destinado ao reciclagem não estiver em conformidade com a Diretiva Quadro de Resíduos e for contrabandeado ou descartado ilegalmente, isso constitui um crime ambiental. Há pouca confirmação de que o lixo alegado como recebido pelas empresas de reciclagem está sendo realmente processado.

Além disso, foi mencionado que vários métodos são utilizados pelos países da UE para determinar as quantidades de lixo. Cada país da UE é obrigado a pagar uma taxa de 80 centavos por quilograma de plástico não reciclado. No entanto, alguns Estados-membros da UE têm subestimado significativamente seus relatórios de lixo: a quantidade total esperada de resíduos de embalagens não recicladas para 2021 foi 1,4 bilhão de quilogramas menor do que o relatado posteriormente.

Até que esses problemas sejam abordados, os países da UE são esperados para continuar empregando definições e técnicas dispares para a coleta de dados, de acordo com os auditores. As novas fontes de receita introduzidas em 2021 visam, em parte, encorajar uma redução no uso de plásticos de uso único e um aumento na taxa de reciclagem.

O Tribunal de Contas da União Europeia enfatizou a necessidade de melhorias nas cálculos para determinar a quantidade de resíduos plásticos não reciclados, uma vez que alguns Estados-membros da UE têm subestimado seus relatórios. A supervisão efetiva dos cálculos é crucial para garantir a coleta precisa da taxa sobre embalagens plásticas não recicladas.

