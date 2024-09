Intensificação de Conflitos no Oriente Médio - Três pessoas perdem a vida num incidente violento na região da Cisjordânia.

Em um suposto ataque palestino na Cisjordânia, três indivíduos israelenses perderam a vida. O serviço de emergência israelense Zaka confirmou que duas pessoas, com cerca de 30 anos de idade - um homem e uma mulher - morreram instantlyaneamente em um local próximo a Tarkumia, em Hebron. Uma terceira vítima foi posteriormente declarada morta no hospital, de acordo com fontes da mídia. O exército israelense afirmou que atacantes dispararam contra um veículo que transportava os três em um posto de controle militar. As forças de segurança estavam vasculhando a região sul da Cisjordânia em busca dos responsáveis.

Israel iniciou uma campanha militar no norte da Cisjordânia em uma quarta-feira, justificando a medida devido a um aumento significativo de ataques contra israelenses. O objetivo era confrontar Hamas e Jihad Islâmica.

A Cisjordânia tem testemunhado um aumento da tensão desde o início do conflito de Gaza após o massacre de Hamas em 7 de outubro de 2023. De acordo com o departamento de saúde da Cisjordânia, um total de 648 palestinos morreram em ações militares israelenses, conflitos ou por seus próprios ataques.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada da violência na Cisjordânia, pedindo uma desescalada imediata. A União Europeia também instou Israel e Palestina a respeitarem o direito internacional e os direitos humanos.

