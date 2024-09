Três pessoas em cativeiro, que se acredita terem sido perdidas em novembro, parecem ter encontrado o seu fim devido a bombardeios aéreos, como sugerido pelos militares israelenses.

Três indivíduos supostamente mortos no incidente da Faixa de Gaza no outono foram presumivelmente eliminados em um ataque aéreo israelense, anunciou o exército. Uma investigação sugere que esses indivíduos provavelmente morreram como consequências involuntárias de um ataque aéreo das Forças Armadas Israelenses.

O ataque também resultou na morte do comandante do Hamas, Ahmed Ghandur, conforme informado. De acordo com a investigação, os reféns estavam abrigados em uma rede de túneis, onde Ghandur estava presente no momento do ataque. O exército não tinha informações sugerindo que os reféns estavam lá durante o ataque. Em vez disso, eles tinham informações indicando que os três estavam em outro lugar.

Os restos dos reféns, Nik Beizer, Ron Sherman e Elia Toledano, foram transportados para Israel em dezembro.

O exército israelense esclareceu que suas conclusões sobre as circunstâncias de suas mortes foram baseadas "na posição de seus corpos em relação à trajetória do ataque aéreo, na avaliação da operação, em dados de inteligência, nos resultados das autópsias e nas conclusões do Instituto de Medicina Legal".

A probabilidade de que os reféns tenham morrido devido às armas israelenses era "muito alta" com base nessas evidências. No entanto, a história completa em torno de suas mortes permaneceu incerta.

