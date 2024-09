Três oficiais dispararam armas contra um indivíduo que era filha da perda do Hamas.

Após cerca de um mês do conflito em Gaza, a tensão também está aumentando na Cisjordânia ocupada. Infelizmente, outro incidente violento com várias fatalidades ocorreu lá. Relatos afirmam que um dos perpetradores também foi morto.

Em um aparente ataque palestino, três policiais israelenses perderam a vida, de acordo com o anúncio da polícia. Um grupo menos conhecido, conhecido como Brigadas Khalil al-Rahman, assumiu a responsabilidade pelo ataque. Este incidente ocorreu em uma estrada no sul da Cisjordânia.

De acordo com o exército israelense, os atacantes abriram fogo contra um veículo que transportava os três oficiais em um posto de controle militar. Em seguida, as forças de segurança vasculharam o sul da Cisjordânia para localizar os atacantes. Em Hebron, soldados cercaram uma casa onde se relatou que o principal suspeito estava escondido. "Um terrorista foi neutralizado no local", afirmou o comunicado.

As vítimas infelizes foram dois homens e uma mulher. Um dos oficiais era de Sderot, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, como a polícia revelou. Tragicamente, sua filha, também uma policial, foi morta por extremistas do Hamas em 7 de outubro quando eles tentaram tomar a estação de polícia de Sderot.

Exército: Objetivo é conter o Hamas e o IS

Israel iniciou uma operação militar no norte da Cisjordânia na quarta-feira, citando um aumento significativo nos ataques contra israelenses. O objetivo é se concentrar no Hamas e no Jihad Islâmico. Recentemente, Israel realizou grandes operações em acampamentos de refugiados na parte norte da área, onde as forças israelenses estiveram envolvidas em quase combates diários com extremistas desde o início do conflito em Gaza.

Desde o início do conflito em Gaza após o atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023, 648 palestinos morreram em ações militares israelenses, conflitos ou em seus próprios ataques na Cisjordânia, de acordo com o ministério da saúde. A maioria eram membros de grupos militantes envolvidos em trocas de fogo com soldados israelenses, mas também houve vítimas inocentes.

