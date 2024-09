Três juízes do tribunal de apelações de Trump avaliarão uma situação com potencial para reduzir a votação por correio.

Comitê Nacional Republicano e outros críticos acusam o Mississippi de violar estatutos federais ao aceitar votos por correio que chegam às autoridades eleitorais até cinco dias após o dia da eleição, desde que tenham selos postais adequados. Essa prática é semelhante às leis de aproximadamente 20 outros estados e jurisdições, incluindo aqueles que podem determinar a partido majoritário na Casa Branca e no Congresso.

Estados que permitem a chegada tardia de votos incluem Nevada, Ohio e Virginia, bem como Maryland, local de uma disputada eleição para o Senado. California e Nova Iorque, estados que poderiam ter um impacto significativo na maioria da Câmara, também permitem o recebimento de votos após a eleição.

Apesar de vários tribunais, incluindo o juiz que preside o caso do Mississippi, terem mantido a discrição dos estados em contar votos por correio enviados no dia da eleição e recebidos depois num prazo específico, a disputa do Mississippi está sendo ouvida por um painel conservador de juízes no 5º Circuito do Tribunal de Apelações dos EUA. Se avançar para a Suprema Corte, poderia influenciar como desafios semelhantes são tratados em outros estados antes das eleições de novembro.

O Mississippi não é o único estado a enfrentar essa litigância. O Comitê Nacional Republicano escolheu estrategicamente esse caso para aproveitar um fórum de audiência favorável, que eles acreditam que apoiará suas vistas em impulsionar desafios semelhantes em outros lugares.

"É uma jogada astuta", disse Derek Muller, professor da Faculdade de Direito de Notre Dame especializado em direito eleitoral. "Você está buscando os circuitos que provavelmente apoiarão suas reivindicações".

A Suprema Corte geralmente aconselha contra alterar as regras de votação perto de uma eleição, uma barreira que o partido republicano deve superar se tiver sucesso em convencer os tribunais de que suas argumentações são válidas. O "princípio de Purcell" foi aplicado inconsistemente pelos juízes. Se um precedente do 5º Circuito se opuser à política do Mississippi, poderia servir como munição para desafios republicanos em outros estados após a eleição.

Em 2020, o juiz Samuel Alito ordenou que a Pensilvânia separasse votos tardios devido à possível litigância sobre sua validade (embora os votos tenham sido desafiados com base em diferentes fundamentos legais do que those no processo atual).

Antes de chegar à Suprema Corte, o caso do Mississippi será ouvido por três nomeados conservadores no painel do 5º Circuito: o juiz James Ho, Kyle Duncan e Andrew Oldham.

A antipatia de Donald Trump pelo voto por correio permaneceu inalterada desde as eleições de 2020, frequentemente defendendo "votação em um dia" e "votos em papel" enquanto simultaneamente encoraja os eleitores a votar antecipadamente por correio.

Disputa sobre legislação federal

Republicanos argumentam que a estatuta de voto por correio do Mississippi viola um estatuto federal do século 19 que fixa o dia da eleição na terça-feira seguinte à primeira segunda-feira de novembro. Eles argumentam que a lei exige que "os votos devam ser entregues às autoridades eleitorais pela data fixada pelo Congresso".

Por outro lado, oponentes, incluindo o Departamento de Justiça e o Comitê Nacional Democrata, argumentam que o Comitê Nacional Republicano está interpretando a estatuta de maneira a exigir o recebimento de votos de uma forma que não está presente. Eles citam que, embora quase metade dos estados tenha adotado políticas de prazos após o dia da eleição, o Congresso ainda não apresentou legislação contra essa prática.

Além disso, eles apontam que uma lei aprovada pelo Congresso em 1986 sobre votos de militares e no exterior aceitou indiretamente certas práticas dos estados de contar votos por correio recebidos após o dia da eleição, desde que tenham sido enviados no dia da eleição.

"Para desqualificar os votos das pessoas devido a nenhum erro delas, devido a atrasos dos Correios ou uma tempestade, entre outros fatores que interferem na entrega pontual do correio, isso ocorre em estados vermelhos tanto quanto em estados azuis", disse Brian Schwalb, advogado-geral de DC, democrata que apoia a lei do Mississippi.

Uma área de desacordo legal é se os prazos de recebimento após o dia da eleição são uma prática tradicional ou um fenômeno relativamente novo. Uma questão que o painel do 5º Circuito pode investigar na terça-feira é como o Congresso entendeu o significado do dia da eleição quando aprovou a estatuta de 1845 no centro da disputa.

"Esse problema se tornou pervasivo nas últimas 20 anos", disse Russell Nobile, advogado sênior da Judicial Watch, representando desafiantes ao prazo do Mississippi e processando um caso separado contra a política do Illinois de aceitar votos tardios. "Isso levanta questões sobre os resultados das eleições para muitas pessoas razoáveis quando os votos começam a chegar muito depois da eleição, o que é uma nova prática".

Encerrar a aceitação de votos tardios no Mississippi teria poucos efeitos devido ao requisito do estado para uma razão para votar por correio, com mais de 80% dos eleitores votando pessoalmente nas eleições gerais de 2020. No entanto, em outros estados que dependem heavily do voto por correio, como o estado de Washington, que realizou suas eleições de meio de mandato de 2022 inteiramente por correio, encerrar essa prática poderia impactar um grande número de votos.

"Há pessoas que estão acostumadas a devolver seus votos por correio perto do dia da eleição ou no dia da eleição, sabendo que o estado aceitará esses votos tardios. Uma decisão de encerrar essa prática os desorganizaria", disse o professor de ciência política da Universidade da Flórida, Michael McDonald.

O Comitê Nacional Republicano se recusou a comentar sobre esse assunto, mas disse anteriormente à AP que a situação poderia ter consequências significativas em eleições futuras, não apenas no Mississippi, mas em todo o país.

Se o 5º Circuito apoiar o argumento republicano de que a lei federal proíbe os estados de aceitar votos após o dia da eleição, essa decisão certamente será utilizada em qualquer caso que desafie políticas equivalentes em outros estados. Essa decisão obrigaria os tribunais em estados sob a jurisdição do 5º Circuito, incluindo o Texas, que aceita votos até 5h da tarde do dia seguinte à eleição, desde que tenham sido postados no dia da eleição. No entanto, os tribunais fora dessa jurisdição podem optar por ignorar a razão do 5º Circuito.

Os riscos aumentam significativamente se o caso for à Suprema Corte por meio de um recurso de emergência. Embora seja improvável que os juízes tenham tempo suficiente para resolver a questão em seus méritos, se eles negassem um bloqueio temporário a uma decisão que derruba as diretrizes atuais do Mississippi, isso Would significantly escalate litigation in other locations to block post-election receiving deadlines.

Schwalb, o Procurador-Geral de DC, descreveu a ação judicial do Mississippi como "uma estratégia muito astuta e equivocada do RNC para suprimir o voto ao apresentar ações judiciais em tribunais onde acreditam que terão sucesso, e ampliando o escopo dessa estratégia para uma audiência mais ampla através do 5º Circuito ou da Suprema Corte para estabelecer precedente nacional."

No contexto da disputa em andamento, os republicanos argumentam que a lei de votação por correio do Mississippi viola uma lei federal do século 19, sugerindo que os votos deveriam ser entregues aos oficiais eleitorais no dia da eleição. Por outro lado, críticos, incluindo o Departamento de Justiça e o Comitê Nacional Democrata, afirmam que o RNC está interpretando equivocadamente a lei federal ao alegar que ela exige o recebimento de votos na data determinada pelo Congresso.

Seguindo essa linha de argumentação, se um precedente do 5º Circuito se opuser à política do Mississippi de aceitar votos por correio após o dia da eleição, isso poderia servir como uma ferramenta poderosa para os republicanos desafiarem políticas semelhantes em outros estados após a eleição, potencialmente influenciando a legislação federal sobre o voto por correio.

Leia também: