Três ataques letais levaram o Congresso a atribuir a responsabilidade de proteger os presidentes ao Serviço Secreto.

Estados do Sul estavam se retirando da União devido à eleição de Lincoln, e um plano suspeito com origem em Baltimore levou Lincoln, sob o conselho do detetive particular Allan Pinkerton, a entrar secretamente em Washington D.C. em um trem noturno. Mais tarde, quando a disfarce foi descoberto, Lincoln foi ridicularizado por seus adversários. Uma conta engajadora e divertida desse incidente está incluída no livro "O Demônio do Desassossego: Uma Saga de Arrogância, Coração partido e Heroísmo no Início da Guerra Civil", escrito por Erik Larson. Os eventos da jornada secreta de Lincoln para a capital ao lado de Pinkerton são extensivamente documentados, embora a validade do plano de Baltimore seja um tema de debate.

Pinkerton, um habilidoso autopromotor, posteriormente se juntou ao general da União George McClellan para estabelecer um "serviço secreto" de espiões para obter informações sobre tropas confederadas durante a guerra, como consta na Biblioteca do Congresso. No entanto, a inteligência de Pinkerton era pouco confiável, e ele partiu para retomar seu negócio privado após o afastamento de McClellan. Logo, um "calhorda" chamado Lafayette Baker se tornou o chefe dos espiões do país durante a guerra.

Durante sua presidência, Lincoln rejeitou guarda-costas apesar das ameaças. Uma equipe de polícia permanente para Washington D.C. foi criada em 1864, mas os oficiais selecionados estavam longe de ser excepcionais, segundo a Revista Smithsonian. Na noite em que Lincoln foi baleado no Teatro Ford no ano seguinte, seu único guarda era supostamente o policial John Frederick Parker. Infelizmente, Parker estava se divertindo em um salão próximo na época, permitindo que John Wilkes Booth, presumivelmente saindo do mesmo salão, se aproximasse do presidente por trás e atirasse nele na cabeça.

Baker foi encarregado de rastrear Booth, e sua memoir, intitulada "Os Anais do Serviço Secreto dos Estados Unidos", foi publicada em 1867.

Surpreendentemente, no dia em que Lincoln foi baleado, ele havia assinado uma legislação autorizando o que se tornaria o Serviço Secreto dos EUA. Na época, a agência se concentrava exclusivamente em combater a falsificação de dinheiro, um problema significativo na época.

O Serviço Secreto não começou a fornecer proteção aos presidentes até 1894, embora de forma parcial, após os agentes descobrirem uma trama de assassinato contra o presidente Grover Cleveland.

Os presidentes James Garfield e William McKinley foram ambos mortos a tiros por assassinos antes que o Congresso atribuísse oficialmente ao Serviço Secreto a responsabilidade de proteger os presidentes dos EUA em tempo integral.

O sucessor de McKinley, Theodore Roosevelt, foi o primeiro a receber segurança 24 horas por dia, mas apenas dois guardas foram designados para a equipe.

Quatro anos após deixar a Casa Branca, Roosevelt buscou a presidência novamente em 1912, quando foi baleado enquanto viajava para um discurso de campanha. Incrivelmente, ele sobreviveu e continuou a dar o discurso.

Ameaçar presidentes não foi criminalizada até 1917, e a proteção para a família imediata de um presidente foi concedida pelo Congresso no mesmo ano.

Os candidatos presidenciais e vice-presidenciais não receberam proteção do Serviço Secreto até após o assassinato de Robert F. Kennedy em 1968, que foi morto no Hotel Ambassador em Los Angeles após sua vitória nas primárias presidenciais democráticas da Califórnia.

O Serviço Secreto permaneceu sob a jurisdição do Departamento do Tesouro até 2003, quando uma ampla reorganização do governo após os ataques terroristas de 11 de setembro transferiu o Serviço Secreto para o Departamento de Segurança Interna. No entanto, o Serviço Secreto continua a combater crimes financeiros.

Mais tarde, o que era apenas dois agentes em tempo integral designados para proteger Roosevelt em 1902 evoluiu para uma força de milhares. O Serviço Secreto emprega mais de 8.000 pessoas para suas tarefas de proteção e investigação, e assegura milhares de eventos a cada ano. No ano fiscal de 2023, protegeu 33 diferentes "sujeitos de proteção".

No entanto, parece provável que o Serviço Secreto possa precisar de modificações após o que parece ser duas tentativas de assassinato contra Trump em dois meses.

Os ex-presidentes têm direito a proteção do Serviço Secreto vitalícia, mas a reemergência de Trump como candidato à presidência republicana apresenta desafios para seus guardas designados, como fornecer proteção para um homem enfrentando um julgamento criminal em Nova York. O adiamento do julgamento de Trump até após o Dia das Eleições pode apresentar um novo desafio de proteger um presidente sentenciado a algum tipo de restrição penal.

O tiroteio em um comício na Pensilvânia há pouco mais de dois meses, onde Trump foi atingido no ouvido durante um discurso e rapidamente levado embora pelos agentes, já modificou o protocolo de discurso: a CNN Stephen Collinson observa que tanto a vice-presidente Kamala Harris quanto Trump agora entregam discursos atrás de barreiras à prova de balas.

A suposta tentativa de assassinato no campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, pode modificar ainda mais como os candidatos são protegidos, isolando-os ainda mais do público que eles servem. No entanto, há alguma boa notícia no fato de que um agente avistou o potencial assassino, Ryan Wesley Routh, de 58 anos, vários buracos e 500 jardas – vários campos de futebol – longe de Trump no campo.

Em termos de segregar políticos do povo que eles representam, os agentes do Serviço Secreto fecharam um parque, por exemplo, adjacente à casa de Alexandria, na Virgínia, do senador JD Vance – irritando os vizinhos e causando problemas de trânsito no bairro unido.

O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, prometeu que os oficiais do estado realizarão sua própria investigação nesse incidente recente, já que acredita que as autoridades federais estão perseguindo simultaneamente acusações contra Trump pelo manuseio de documentos classificados e pela tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020. Além disso, é provável que a investigação do Congresso sobre a primeira tentativa de assassinato de Trump se estenda para examinar esse último incidente.

O ex-chefe do Serviço Secreto, Kimberly Chatley, renunciou logo após a primeira tentativa de assassinato de Trump, o que pode tornar a demanda por responsabilidade após esse segundo ocorrido mais desafiadora.

