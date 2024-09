Transportes aéreos parados em Xangai devido ao impacto do tufão

Devido à chegada do tufão "Bebinca", todos os voos nos aeroportos de Xangai em toda a China serão suspensos no domingo, a partir das 20:00, hora local (14:00 CEST), segundo a emissora de televisão estatal CCTV. Até agora, o número de voos nos aeroportos de Pudong e Hongqiao já havia sido reduzido devido ao tufão.

De acordo com o Ministério dos Assuntos Civis em Pequim, o tufão deve atingir a costa leste povoada da China com rajadas fortes e chuva torrencial durante a noite de domingo e segunda-feira.

Este tufão coincide com um feriado nacional na China, o que deve resultar em uma previsão de 74 milhões de viagens, segundo a agência de notícias Xinhua. Um alerta de inundação de nível baixo foi emitido para Xangai, bem como para as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui no sábado.

No domingo, a agência meteorológica emitiu um alerta de tufão para vários distritos em Xangai e nas províncias vizinhas no segundo nível mais alto de quatro. A população foi aconselhada a tomar precauções necessárias, e as embarcações foram incentivadas a retornar aos portos. As embarcações de passageiros também foram incentivadas a suspender as operações em Xangai no domingo.

O tufão "Bebinca" já havia passado pelas ilhas japonesas de Amami e nas Filipinas, com velocidades de vento de até 198 quilômetros por hora. Como resultado, seis pessoas morreram nas Filipinas quando árvores foram derrubadas, segundo comunicado oficial no domingo.

