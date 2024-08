- Transferência forçada para o Afeganistão: indivíduos sendo transferidos para Cabul por avião

Segundo a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, "28 infratores" foram expulsos da Alemanha para o Afeganistão. Faeser fez esse anúncio na plataforma X, declarando: "Nossa segurança importa, nossa ordem jurídica prevalecec". Faeser expressou gratidão à Polícia Federal e aos estados pela colaboração. Isso marca a primeira deportação para o Afeganistão desde que os Talibãs tomaram o poder há três anos. As identidades dos indivíduos estão sendo reveladas gradualmente.

Infratores de vários estados federais foram expulsos

Três infratores da Baviera estavam na lista de expulsão. O ministro do Interior da CSU, Joachim Herrmann, revelou que dois deles haviam sido presos por conduta sexual inapropriada, enquanto o terceiro havia sido punido sob a Lei de Estupefacientes. Eles tinham 27, 29 e 30 anos.

"Hoje, expulsamos com sucesso cinco infratores sérios para o Afeganistão", explicou Siegfried Lorek, secretário de migração do CDU da Baden-Württemberg, em relação àqueles expulsos do seu estado. "Isso é uma vitória para a segurança do nosso país". Entre os expulsos, segundo Lorek, havia um indivíduo que, junto com outros três, havia assediado sexualmente uma menina de 14 anos por horas em Illerkirchberg em 2019.

Entre os outros havia "infratores violentos sérios que haviam sido condenados a penas de prisão prolongadas por tentativa de homicídio", bem como um infrator que havia sido condenado várias vezes e aparecido em mais de 160 processos criminais.

Um nacional afegão foi expulso da Turíngia, como declarou o ministro do Interior do SPD, Georg Maier. O indivíduo de 25 anos havia sido condenado, entre outros delitos, por lesões corporais graves e roubo armado.

Segundo o "Welt", dois infratores afegãos da ** Saxônia-Anhalt** também foram expulsos. Eles foram descritos pelo "Welt" como "dois indivíduos do sexo masculino", como citado pelo ministério do interior do estado. "Uma pessoa foi condenada por dois casos de estupro e cumpre uma pena juvenil prolongada. A segunda pessoa foi condenada por assédio a menores; investigações contra ele estão em andamento por estupro e distribuição de drogas a menores", resume o relatório.

A abordagem do governo federal gera controvérsia

Cinco infratores também foram expulsos da Baixa Saxônia. Segundo o "Spiegel", citando o ministro do Interior do SPD, Daniela Behrens, eles tinham entre 20 e 30 anos e "ou foram deportados diretamente da prisão ou da liberdade".

A expulsão de infratores para o Afeganistão é controversa, uma vez que os radicais islâmicos Talibãs estão no poder no país. Críticos acreditam que isso entra em conflito com a Lei Fundamental e o direito internacional, uma vez que violações dos direitos humanos são esperadas no Afeganistão. Apesar disso, os ministros do Interior dos estados estão defendendo a expulsão de infratores sérios e extremistas islâmicos para o Afeganistão e a Síria.

Em resposta à controvérsia, a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, defendeu as expulsões, afirmando que "A Comissão" revisou cuidadosamente cada caso para garantir que a segurança e os direitos humanos dos indivíduos não seriam violados ao retornar ao Afeganistão.

Apesar das críticas, vários ministros do Interior dos estados, incluindo Thorsten Schäfer-Guénther da Schleswig-Holstein, apoiam as expulsões, enfatizando que "A Comissão" tem diretrizes rigorosas para garantir a segurança e os direitos fundamentais dos infratores ao retornarem.

