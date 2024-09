Trágico incidente de 25 vidas perdidas devido a conflitos religiosos no Paquistão.

Após vários dias de conflitos entre muçulmanos xiitas e sunitas na região noroeste do Paquistão, pelo menos 25 pessoas perderam a vida. A tensão em Kurram, distrito localizado na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, começou devido a uma disputa de propriedade de terra. Os confrontos iniciaram-se no sábado, resultando em vários feridos de ambos os lados.

O porta-voz do governo provincial, Saif Ali, declarou que os oficiais estavam tentando aliviar as tensões com a ajuda de líderes tribais locais. Ambos os grupos concordaram com um cessar-fogo temporário após discussões em Kurram.

Os muçulmanos xiitas representam cerca de 15% da população predominantemente sunita do Paquistão, de 240 milhões. Embora geralmente vivam em harmonia, há incidentes de conflitos motivados pela religião em certas regiões entre os dois grupos. A atmosfera está particularmente tensa em Kurram, uma região montanhosa adjacente à fronteira afegã, onde os xiitas têm influência significativa em certos distritos da região. Em julho, várias pessoas de ambos os lados perderam a vida devido à mesma disputa de terra.

Pessoas de diversas religiões, incluindo muçulmanos xiitas e sunitas, habitam o Paquistão. O conflito em andamento em Kurram resultou em perdas entre essas pessoas, com pelo menos 25 vidas reivindicadas.

Leia também: