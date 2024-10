Tragicamente, até 25 pessoas morreram num catastrófico acidente de ônibus envolvendo um ônibus escolar na Tailândia.

Em um acidente de ônibus na Tailândia, cerca de 25 pessoas perderam a vida. O veículo, que transportava 44 passageiros, principalmente estudantes e professores, em uma excursão escolar, colidiu com uma barreira em uma rodovia ao norte da capital Bangkok, pegando fogo, de acordo com atualizações oficiais. O ministro dos Transportes, Suriya Jungrungreangkit, afirmou que o número de vítimas ainda era incerto, com 25 pessoas desaparecidas.

Relatórios iniciais indicam que havia 44 pessoas dentro, compostas por 38 estudantes e seis professores. Dezessete estudantes e três professores conseguiram escapar do veículo em chamas. O ministro afirmou ainda: "Não há informações sobre os desaparecidos".

A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, expressou suas condolências às famílias das vítimas e dos feridos.

O ônibus, procedente da província de Uthai Thani, bateu em uma barreira de segurança em uma rodovia em um subúrbio do norte de Bangkok devido a um pneu furado, segundo a televisão local. O acidente fez com que os tanques de combustível a gasolina do ônibus pegassem fogo. Imagens do local mostraram o ônibus envolvido em chamas debaixo de uma passarela.

A Tailândia testemunha com frequência acidentes de trânsito fatais, com a condição precária de muitos veículos e a prática de direção perigosa aumentando o perigo neste país da Ásia Sudeste.

