Tragicamente, 14 vidas foram perdidas num ataque cruel do ISIS no Afeganistão.

Em Afghanistan, homens armados ligados ao Estado Islâmico (EI) supostamente mataram pelo menos 14 pessoas. De acordo com a agência de notícias afegã Tolonews, esse incidente ocorreu na fronteira que separa as regiões centrais de Daikundi e Ghur. As vítimas haviam se reunido para homenagear peregrinos que retornavam de Karbala, no Iraque, pela importante celebração religiosa de Arbaeen. Cerca de três semanas antes, seguidores xiitas haviam se reunido para esse evento.

O grupo extremista EI assumiu a responsabilidade pelo ataque. Eles afirmaram que seus "soldados do Califado" atiraram indiscriminadamente em um grupo de "hereges" usando fuzis de assalto, de acordo com uma declaração do EI disseminada através de seus meios de propaganda habituais.

Um representante do Ministério do Interior do Talibã reconheceu o ocorrido, mas não forneceu mais informações. Apesar de ter prometido aumentar a segurança após sua tomada de poder em agosto de 2021 e ter declarado o EI derrotado, o grupo continua a executar ataques recorrentes. O EI considera os xiitas como apóstatas do islã.

