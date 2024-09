Tragédias: Três crianças são mortas num acidente de autocarro na Nigéria

Durante uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão no norte da Nigéria, pelo menos 25 jovens vidas foram tragicamente ceifadas. De acordo com o chefe da Autoridade de Segurança Rodoviária do Estado de Kaduna, Kabiru Nadabo, o incidente ocorreu no domingo a alta velocidade. O motorista do ônibus era responsável pelo transporte de um grupo de crianças muçulmanas para Saminaka para comemorar o aniversário do Profeta Maomé.

O ônibus estava transportando um número excessivo de 63 crianças, de acordo com Nadabo. Infelizmente, 15 crianças morreram instantaneamente. Dos 48 sobreviventes que foram levados para hospitais, outros 10 morreram devido aos ferimentos no dia seguinte. O organizador da viagem estimou um número ainda maior de mortos, relatando 40 fatalidades e 31 feridos.

A Nigéria luta continuamente com graves acidentes de trânsito devido a más condições das estradas, excesso de velocidade e descumprimento flagrante das regras de trânsito.

O acidente de ônibus resultou na morte instantânea de 15 crianças e em fatalidades adicionais entre os sobreviventes nos dias seguintes. O alto número de mortos é um lembrete sombrio da luta contínua da Nigéria com questões de segurança no trânsito.

Leia também: