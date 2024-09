Tito Jackson, uma figura proeminente do grupo musical Jackson 5, faleceu aos 70 anos, segundo relatado por seus filhos.

Tito foi o terceiro filho da família Jackson, que tem como ícones globais Michael e Janet, conhecidos por sua música que continua a ressoar com os fãs até hoje.

"Com o coração pesado, estamos entristecidos em anunciar que nosso querido pai, Tito Jackson, indicado ao Rock & Roll Hall of Fame, infelizmente nos deixou. Estamos atordoados, tristes e de coração partido com essa perda. Tito era uma pessoa incrível que sempre se importava com o bem-estar dos outros," disseram seus filhos TJ, Taj e Taryll em uma publicação no Instagram tarde de domingo.

Originalmente, os Jackson 5 eram compostos pelos irmãos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Esse grupo familiar renomado, indicado ao Rock & Roll Hall of Fame em 1997, produziu vários sucessos número um na década de 1970, como "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There".

Com a orientação do pai Joe Jackson, um trabalhador de aço e guitarrista, a família Jackson fez nome para si mesma na música em Gary, Indiana. À medida que suas carreiras cresciam, eles se mudaram para a Califórnia.

Nascido em 15 de outubro de 1953, como Toriano Adaryll "Tito" Jackson, ele era o cantor e guitarrista mais quieto dos Jackson 5. Enquanto seus irmãos embarcaram em carreiras solo, incluindo Michael, que se tornou uma das estrelas pop mais reconhecidas do mundo, Tito permaneceu relativamente desconhecido.

Michael Jackson morreu aos 50 anos em 25 de junho de 2009.

Falando à Associated Press em 2009, Tito Jackson mencionou como a morte de seu irmão mais novo os aproximou.

"Definitivamente, isso nos aproximou. Reconhecer o amor que temos uns pelos outros quando um de nós não está aqui é uma grande perda," disse ele, refletindo sobre sua profunda tristeza.

Adicionando, "Há ainda momentos em que não posso acreditar. Acho que isso nunca vai passar," ele compartilhou seus sentimentos de choque perpetuo.

Tito Jackson confirmou em 2014 que ele e seus irmãos ainda sentiam a falta de Michael em suas apresentações, que continuaram com turnês internacionais.

"Não acho que nos acostumaremos a performar sem ele. Ele é muito sentido," disse ele, compartilhando que sentiam sua presença no palco, proporcionando energia e criando sorrisos.

Antes de sua morte, Tito postou uma mensagem em sua página do Facebook de Munique, Alemanha, em 11 de setembro, onde visitou um memorial para Michael ao lado de seus irmãos.

"Antes de nosso show em Munique, meu irmão Jackie, Marlon e eu visitamos o lindo memorial que comemora a memória de nosso amado irmão, Michael Jackson. Estamos verdadeiramente gratos por esse lugar incrível que honra não apenas sua memória, mas também nossalegacy compartilhada. Obrigado a todos que mantêm seu espírito vivo," escreveu ele.

Tito Jackson lançou seu primeiro projeto solo, "Tito Time", em 2016, seguido por uma música chamada "One Way Street" em 2017. Em uma entrevista à Associated Press em 2019, ele revelou que estava trabalhando em seu segundo álbum.

Tito Jackson é sobrevivido por seus irmãos Jermaine, Randy, Marlon e Jackie, suas irmãs Janet, Rebbie e Latoya, e sua mãe, Katherine. Infelizmente, seu pai faleceu em 2018.

A morte de Tito Jackson foi relatada pela primeira vez pela Entertainment Tonight.

