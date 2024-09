Tito Jackson, um membro notável do grupo musical Jackson 5, faleceu aos 70 anos, segundo o anúncio de seus filhos.

Tito, sendo o terceiro entre os nove filhos Jackson, divide o holofote com irmãos icônicos como Michael e Janet, todos procedentes de uma dinastia musical famosa cujas músicas continuam a ecoar em nossos corações até hoje.

Partindo nossos corações, anunciamos o falecimento de nosso querido pai, Tito Jackson, um celebrado membro do Rock & Roll Hall of Fame. Ficamos abalados, de luto e profundamente entristecidos com essa perda inesperada. Nosso pai foi uma pessoa extraordinária que priorizou o bem-estar de todos, como expresso em uma declaração compartilhada no Instagram no domingo à noite.

O Jackson 5 era originalmente composto pelos irmãos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Induziu no Rock & Roll Hall of Fame em 1997, a banda familiar produziu vários sucessos nas paradas da década de 70, como "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There".

O Jackson 5 ganhou destaque sob a vigilância de seu pai, Joe Jackson, um trabalhador que se tornou guitarrista e apoiou sua família em Gary, Indiana. À medida que as carreiras musicais da família ganhavam força, eles se mudaram para a Califórnia.

Nascido em 15 de outubro de 1953, Toriano Adaryll “Tito” Jackson serviu como vocalista de apoio e guitarrista no grupo, muitas vezes ofuscado pelo sucesso dos solos de seus irmãos. Michael Jackson, um dos maiores performers do mundo, amplamente reconhecido como o Rei do Pop, estava entre aqueles que se destacaram.

A vida de Michael Jackson foi interrompida aos 50 anos, em 25 de junho de 2009.

Em uma entrevista à Associated Press em dezembro de 2009, Tito falou sobre a renovada ligação da família após a morte de Michael.

"Eu diria que isso nos aproximou ao reconhecer o amor que temos uns pelos outros quando um de nós não está mais aqui. É uma grande perda", disse ele, expressando seus sentimentos e seu desconforto com a ausência que sempre ficará conosco.

"Até agora, há momentos em que eu ainda não posso acreditar. Acho que isso nunca nos deixará", acrescentou ele.

Em 2014, Tito admitiu que seus irmãos ainda sentiam a falta de Michael em seus shows, que continuaram com turnês mundiais.

"Não acho que nos acostumaremos a performar sem ele. Ele é muito sentido", disse ele, reconhecendo a influência duradoura de Michael. "Seu espírito está conosco quando performamos. Isso nos proporciona muita energia positiva e alegria."

Antes de seu falecimento, Tito postou uma mensagem em sua página do Facebook em 11 de setembro de 2020, de Munique, Alemanha, onde visitou um memorial com seus irmãos dedicado ao seu irmão amado, Michael Jackson.

"Antes de nosso show em Munique, Jackie, Marlon e eu prestamos homenagem ao magnífico memorial dedicado a nosso irmão querido, Michael Jackson. Estamos profundamente gratos por esse espaço precioso que protege sua memória e nossa herança coletiva. Obrigado por manter seu espírito vivo", escreveu ele.

Tito Jackson foi o último da linha dos nove irmãos Jackson a embarcar em uma carreira solo com seu estreia em 2016, "Tito Time". Ele lançou uma música intitulada "One Way Street" em 2017 e confessou à Associated Press em 2019 que estava trabalhando em um álbum de seguimento.

Tito explicou sua relutância em perseguir uma carreira solo, preferindo priorizar a criação de seus filhos, TJ, Taj e Taryll, que formaram seu grupo, 3T. Em seu site, há um single com 3T e Stevie Wonder, intitulado "Love One Another".

Tito Jackson deixa para trás seus irmãos Jermaine, Randy, Marlon e Jackie, suas irmãs Janet, Rebbie e Latoya, e sua mãe, Katherine. Seu pai faleceu em 2018.

O falecimento de Tito Jackson foi primeiro relatado pelo Entertainment Tonight.

