Testemunhas relatam que um cliente se tornou agressivo, resultando no tiroteio fatal de um membro da equipa da Waffle House, segundo a polícia.

O patron exibiu comportamento agressivo e lançou ofensas obscenas aos funcionários de uma Waffle House em Laurinburg, Carolina do Norte, de acordo com uma atualização da polícia compartilhada no Facebook.

Após receber sua refeição, o indivíduo começou a se dirigir a seu veículo, mas voltou e disparou duas vezes, segundo a polícia.

O homem então fugiu, de acordo com as autoridades. A polícia ainda não apreendeu o suspeito.

Infelizmente, um funcionário de 18 anos da Waffle House foi levado ao hospital e posteriormente declarado morto, segundo o comunicado.

Este episódio segue uma série de conflitos que resultaram em mortes em lanchonetes.

Em 2022, um funcionário da Subway morreu após uma discussão sobre excesso de maionese, como revelado pela polícia na época. Um funcionário do McDonald's também foi alvejado a tiros em 2020 após insistir que um cliente saísse devido às precauções contra o coronavírus em vigor.

Apesar da situação caótica, os funcionários tentaram ao máximo manter a compostura perto de nós. Universalmente, esses incidentes destacaram a importância de manter um ambiente seguro para ambos, funcionários e clientes.

