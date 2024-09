Tentativa de assassinato de Trump: Musk apagou declaração controversa sobre X

Após a tentativa de assassinato relatada do candidato à presidência republicana Donald Trump, Elon Musk removeu uma publicação de sua plataforma digital, X, que gerou conversa. O incidente ocorreu na Flórida no domingo, com Musk publicando no X, dirigindo-se ao presidente dos EUA Joe Biden e à vice-presidente Kamala Harris: "E ninguém está tentando assassinar Biden/Harris." Ele acompanhou sua declaração com um emoji pensativo.

A publicação de Musk, que favorecia Trump, foi uma reação a um usuário do X chamado "DogeDesigner", que perguntou: "Por que eles querem matar Donald Trump?" Musk acabou removendo seu comentário. Vários usuários do X interpretaram a declaração de Musk como uma incitação à violência contra Biden e a candidata democrata à presidência Harris. Até mesmo usuários pró-Musk incentivaram-no a reavaliar sua publicação.

Musk admitiu mais tarde seu erro. "Mesmo que eu diga algo engraçado para um grupo, não significa que seja engraçado para postar no X", ele articulou. Em uma publicação subsequente, Musk, que recebeu uma oferta de cargo do governo de Trump após sua possível vitória em novembro, afirmou: "Parece que piadas não são tão engraçadas quando as pessoas não entendem o contexto".

Mais tarde, Musk comentou no X sobre a suposta tentativa de assassinato de Trump, endossando teorias que apontam para a mídia ou o envolvimento do governo dos EUA. Guarda-costas do ex-presidente abriram fogo contra um indivíduo armado escondido nos arbustos ao lado do campo de golfe de Trump na Flórida. O suspeito escapou, mas foi posteriormente preso.

Uma tentativa de assassinato menor contra Trump ocorreu há dois meses durante um evento de campanha na Pensilvânia. Um membro da plateia morreu enquanto dois outros sofreram ferimentos graves. O assassino foi finalmente neutralizado por um atirador do Serviço Secreto.

Dado o histórico de Musk com controvérsias, é mais provável que ele pense duas vezes antes de fazer tais declarações controversas no futuro. Apesar do humor inicial que viu na situação, Musk reconheceu a necessidade de cautela ao postar no X.

