Tanto a BSW como a CDU pretendem obstruir o papel de líder parlamentar da AfD.

Parece uma questão trivial, mas pode ter consequências significativas: a escolha do Presidente do Parlamento da Turíngia. Com a maioria no parlamento estadual, o partido mais influente, a Alternativa para a Alemanha (AfD), tem o poder de propor um candidato. No entanto, isso pode levar a um impasse, algo que a União Democrata-Cristã (CDU) e a Aliança para o Progresso e a Democracia (BSW) esperam evitar.

Em uma tentativa de alterar os procedimentos parlamentares, a CDU e a BSW planejam propor emendas às regras durante a primeira reunião parlamentar na próxima quinta-feira. Essa emenda proposta permitiria que candidatos de todos os partidos fossem indicados a partir da primeira rodada de votação, um privilégio atualmente detido pelo partido mais forte.

Como vencedor das eleições estaduais de 1º de setembro, a AfD detém a maioria dos assentos no parlamento e, por direito, propõe um candidato de acordo com as regras atuais. No entanto, no sistema atual, outros partidos só podem apresentar candidatos alternativos a partir da terceira rodada.

Höcke Advertiu sobre "Infração Histórica"

Os partidos restantes, que incluem a CDU, a BSW, o Partido Social-Democrata (SPD) e o Partido da Esquerda, se opõem a uma figura da AfD na posição presidencial. Por outro lado, a AfD está determinada a garantir a posição e apresentou a deputada Wiebke Muhsal como sua candidata. O líder da fração da AfD, Björn Höcke, alertou os outros partidos contra uma "nova infração histórica" em antecipação à votação.

Os especialistas estão preocupados que o deputado mais velho, esperado para presidir a eleição do presidente do parlamento e provavelmente afiliado à AfD, possa proibir propostas de outros partidos. Isso pode levar a um desafio legal demorado no Tribunal Constitucional e a um possível impasse. Sem um presidente do parlamento no lugar, o novo parlamento eleito não pode iniciar suas operações ou selecionar um novo Presidente do Estado.

Para contornar isso, a emenda proposta busca modificar as regras para que candidatos possam ser apresentados por todos os partidos desde o início - até mesmo na primeira rodada de votação. De acordo com um porta-voz da fração da CDU, uma simples maioria dos votos dos parlamentares é necessária para essa mudança - alcançando 45 votos.

"Não podemos permitir que o Parlamento da Turíngia seja macular como uma instituição", explicou o gerente parlamentar da fração da CDU, Andreas Bühl, em relação à emenda proposta da AfD. "Precisamos de um presidente do parlamento que possua o formato e as qualidades pessoais necessários para cumprir seu dever como guardião da democracia".

O gerente parlamentar da fração da BSW, Tilo Kummer, afirmou em Erfurt que o objetivo era estabelecer um "procedimento legalmente seguro" para a sessão inaugural do Parlamento da Turíngia. "Buscamos evitar longas discussões e trazer rapidamente um parlamento funcional".

